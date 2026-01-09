Vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư CT5-DN2 (Hà Nội): Nạn nhân nhập viện theo dõi chấn thương sọ não

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt chiều 9/1, chị N.T.H cho biết, tối 8/1, ngay sau khi đi làm về, chị bị một nhóm người ở căn hộ sát bên chặn lại tại hành lang và đánh liên tiếp vào đầu, ngực…

Sau khi bị hành hung, chị H cho biết cảm thấy đau đầu, choáng váng, tức ngực, khó thở.

Lo ngại tình trạng sức khỏe bị ảnh hưởng, sáng 9/1, gia đình đã đưa chị đến bệnh viện để kiểm tra.

Tại đây, bác sĩ chỉ định chụp CT, X-quang và yêu cầu nhập viện để theo dõi chấn thương sọ não.

Hiện tại chị H đang nằm viện còn con gái của chị H phải đi ở tạm nhà người thân.

Chị H đang được bác sĩ theo dõi chấn thương sọ não tại bệnh viện theo chỉ định chuyên môn. Ảnh: NVCC.

Như Báo Điện tử Dân Việt đã thông tin trước đó, chị H từng phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện sàm sỡ phụ nữ trong thang máy, nhiều lần bấm chuông cửa căn hộ và có hành vi không chuẩn mực trước cửa nhà chị.

Vì lo ngại mất an toàn cho cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chị H đã đăng cảnh báo trong nhóm zalo của tòa nhà và đề nghị ban quản lý vào cuộc xử lý.

Sau đó, khi đi làm về, chị H bị một số người được cho là người thân của nam thanh niên chặn lại "hỏi chuyện" và hành hung tại hành lang.

Nhóm người được cho là người thân của nam thanh niên có hành vi bất thường trong thang máy đã chặn chị H tại hành lang và đánh liên tiếp vào đầu, mặt nạn nhân. Ảnh: NVCC.

Theo chị H, đầu giờ chiều 9/1, Công an phường Nam Từ Liêm đã đến bệnh viện nơi chị đang nằm điều trị để lấy thông tin, kiểm tra và xác minh vụ việc.

Trao đổi với báo chí, Công an phường Nam Từ Liêm xác nhận đã nắm được thông tin vụ việc và đang tiến hành xác minh theo quy định.

Phiếu khám bệnh của chị N.T.H. Ảnh: NVCC.

Theo luật sư Nguyễn Thanh Phương, các hành vi hành hung, tấn công người khác ngay tại nơi cư trú như hành lang chung cư là biểu hiện xâm phạm đến an toàn, tính mạng và sức khỏe của công dân, đồng thời vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về trật tự an toàn xã hội.

“Trong trường hợp này, nếu cơ quan chức năng xác định hành vi hành hung gây tổn hại về sức khỏe cho nạn nhân, kể cả ở mức nhẹ, thì người thực hiện hành vi có thể bị xem xét xử lý hình sự theo Điều 134 Bộ luật Hình sự về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác,”, luật sư Phương nhận định.