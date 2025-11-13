Vụ án tham nhũng chấn động Ukraine: Một bộ trưởng bị đình chỉ, Nga lên tiếng

Bộ trưởng Tư pháp – ông German Galushchenko – bị đình chỉ chức vụ (ảnh: Kyiv Post)

Hôm 12/11, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko thông báo, Bộ trưởng Tư pháp – ông German Galushchenko – đã bị đình chỉ chức vụ sau khi bị Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) cáo buộc có liên quan đến vụ án tham nhũng quy mô lớn.

Vị trí của ông Galushchenko tạm thời sẽ do Thứ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách Hội nhập châu Âu Lyudmyla Sugak đảm nhiệm.

Ông Galushchenko từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng Ukraine 4 năm, trước khi lãnh đạo Bộ Tư pháp từ tháng 7/2025.

Ukrainska Pravda đưa tin, hôm 11/11, giới chức điều tra Ukraine đã đột kích văn phòng làm việc của ông Galushchenko.

Phát biểu hôm 12/11, Galushchenko cho biết, ông đã nói chuyện với Thủ tướng Svyrydenko và chấp nhận việc bị đình chỉ chức vụ.

“Một quyết định chính trị phải được đưa ra, và chỉ khi đó, các vấn đề mới được giải quyết. Tôi tin rằng việc bản thân bị đình chỉ công tác trong thời gian phục vụ điều tra là quyết định văn minh, đúng đắn. Tôi sẽ tự bào chữa trước tòa để chứng minh quan điểm của mình”, ông Galushchenko nói.

Văn phòng Công tố Chuyên trách chống tham nhũng Ukraine (SAPO) cho biết, vụ tham nhũng xảy ra ở Công ty Energoatom, với số tiền được cho là lên tới 100 triệu USD, do Timur Mindich – doanh nhân có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Ukraine Zelensky – chỉ đạo.

Theo SAPO, với quyền lực của bộ trưởng, ông Galushchenko đã giúp Mindich quản lý các dòng tiền phi pháp, trong khi nhiều nhà thầu hợp tác với Energoatom bị buộc phải chi tiền “lại quả” từ 10% đến 15% giá trị hợp đồng để không bị mất tư cách đối tác hoặc bị chậm thanh toán.

Bloomberg (báo Mỹ) hôm 12/11 đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky có thể bị liên lụy trong vụ bê bối tham nhũng này.

“Các công tố viên không khẳng định ông Zelensky hoặc các thành viên cao cấp khác có liên quan đến vụ án ở Energoatom. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi”, Bloomberg nhận xét.

Từ Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho hay, phương Tây đang dần nhận ra các khoản tiền viện trợ Ukraine bị giới chức tham nhũng biển thủ.

“Chúng tôi tin rằng các nước châu Âu, cũng như Mỹ đang theo dõi vụ bê bối này. Xét cho cùng, đây là những quốc gia tài trợ tích cực cho Kiev. Tuy nhiên, phương Tây đang dần nhận ra rằng, một phần đáng kể số tiền từ người nộp thuế đã bị giới chức Kiev biển thủ”, ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, Moscow cũng quan tâm đến vụ án tham nhũng đang làm rúng động dư luận Ukraine.