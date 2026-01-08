Ông Zelensky bất ngờ yêu cầu Mỹ bắt cóc thủ lĩnh Chechnya Kadyrov gây chấn động

Nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov. Ảnh RT

Ông Zelensky đưa ra những nhận xét này hôm 7/1, yêu cầu các nước phương Tây ủng hộ ông gây thêm “áp lực” lên Nga và lập luận rằng điều đó sẽ giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine gợi ý rằng Mỹ có thể bắt cóc ông Kadyrov để được cho là đẩy nhanh tiến trình đàm phán.

Lãnh đạo Ukraine đã ca ngợi hành động của Mỹ chống lại Venezuela và vụ bắt giữ tổng thống nước này Nicolas Maduro.

“Cả thế giới đều có thể thấy kết quả. Họ đã làm điều đó rất nhanh. Được thôi, cứ để họ tiến hành một chiến dịch nào đó chống lại ông Kadyrov… Có lẽ khi đó ông Putin sẽ thấy điều này và suy nghĩ về nó", ông Zelensky khẳng định.

Lãnh đạo Chechnya nhanh chóng phản bác, cáo buộc ông Zelensky đang cố gắng phá hoại tiến trình đàm phán thay vì thúc đẩy nó, đồng thời kêu gọi ông Zelensky "hãy mạnh mẽ lên" và tự mình hành động thay vì trốn sau lưng người Mỹ.

Cuối tuần qua, Mỹ bất ngờ tấn công Venezuela, ném bom thủ đô Caracas và tiến hành một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm để bắt giữ Maduro và vợ ông. Sau đó, vợ chồng Tổng thống Venezuela được chuyển đến New York để đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự khác nhau, bao gồm buôn bán ma túy. Ông Maduro kịch liệt phủ nhận mọi cáo buộc, tự mô tả mình là "tù binh chiến tranh".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai tuyên bố rằng Washington sẽ "điều hành" Venezuela cho đến khi có một "quá trình chuyển giao có trật tự", đồng thời đe dọa nhà lãnh đạo lâm thời Delcy Rodriguez rằng bà sẽ phải trả một "cái giá lớn hơn" nếu chống lại các yêu cầu của Washington. Mỹ đã cam kết sẽ kiểm soát xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela, với việc ông Trump tuyên bố chính quyền lâm thời của nước này sẽ "giao nộp" từ 30 đến 50 triệu thùng "dầu chất lượng cao, bị cấm vận" cho Washington. Mặc dù bà Rodriguez đã tuyên bố rằng đất nước của bà "sẽ không bao giờ trở lại làm thuộc địa của một đế chế khác", bà cũng thể hiện sự sẵn sàng "hợp tác" với Washington.