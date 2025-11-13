Lãnh đạo EU, Đức lên tiếng về bê bối tham nhũng gây chấn động trong chính phủ Ukraine

Bà Kaja Kallas, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU. Ảnh: Reuters.

Trao đổi với Reuters bên lề cuộc họp Ngoại trưởng G7 tại Canada, bà Kaja Kallas, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU, gọi bê bối này là “rất đáng tiếc” và nhấn mạnh Kiev cần xử lý nhanh chóng và nghiêm túc.

“Không có chỗ cho tham nhũng, nhất là lúc này. Đó là tiền của người dân và lẽ ra phải được sử dụng cho nhu cầu ở tiền tuyến”, bà Kallas nói.

Bà Kallas là một trong số các quan chức hàng đầu EU có quan điểm ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột với Nga. Việc bê bối tham nhũng mới nhất bị phanh phui có thể gây tổn hại tới hình ảnh của Ukraine đối với các đồng minh phương Tây.

Hôm 11/11, Ukraine rúng động bởi vụ bê bối được xem là nghiêm trọng nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống Volodymyr Zelensky, sau khi các cơ quan chống tham nhũng công bố thông tin về âm mưu biển thủ khoảng 100 triệu USD từ lĩnh vực năng lượng quốc gia. Người đứng đầu đường dây tham nhũng, hối lộ này được xác định là doanh nhân Timur Mindich, nhân vật thân cận với ông Zelensky. Mindich đã bỏ trốn khỏi Ukraine trước khi các nhà chức trách chính thức ra quyết định khởi tố.

Tại Berlin, người phát ngôn chính phủ Đức Stefan Kornelius khẳng định vụ bê bối sẽ không làm gián đoạn hỗ trợ của Đức dành cho Ukraine, song nhấn mạnh Berlin “sẽ theo dõi rất sát sao diễn biến”.

“Chính phủ Đức tin tưởng rằng Ukraine sẽ tự xử lý vụ việc này, và các cơ quan chống tham nhũng sẽ làm rõ vụ việc đến cùng”, ông Kornelius nói trên tờ DW của Đức vào ngày 12/11.

Tại Canada, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đã báo cáo với các đối tác Pháp, Đức, Italia và các lãnh đạo EU về tình hình điều tra tham nhũng. Sau cuộc họp, ông Sybiha viết trên mạng xã hội X rằng Kiev cam kết “xử lý mọi cá nhân liên quan đến đường dây tham nhũng”, khẳng định đây là lập trường kiên định của Tổng thống Zelensky và chính phủ Ukraine.