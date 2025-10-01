Hé lộ thông tin mới về tàu sân bay thứ tư của Trung Quốc

Theo trang tin quân sự Army Recognition, các nhà phân tích quân sự Trung Quốc gần đây xác nhận Bắc Kinh đã bắt đầu đóng tàu sân bay thứ tư, chạy bằng năng lượng hạt nhân Type 004. Con tàu sẽ được trang bị máy phóng điện từ và một phi đội máy bay tiên tiến. Việc đóng tàu đã bắt đầu tại xưởng đóng tàu Đại Liên, nơi xuất hiện các hình ảnh vệ tinh cho thấy việc lắp ráp các bộ phận thân tàu theo mô-đun và cơ sở hạ tầng bệ phóng chuyên dụng.

Đánh giá ban đầu từ các nguồn tin quốc phòng Trung Quốc cho thấy, tàu sân bay mới sẽ có lượng giãn nước từ 110.000 đến 120.000 tấn, chiều dài từ 330 đến 340 mét, đưa Type 004 vào danh mục siêu tàu sân bay quy mô lớn. Thân tàu lớn sẽ cho phép mở rộng không gian nhà chứa máy bay, lắp đặt hai thang nâng và cải thiện hậu cần.

Ảnh minh họa tàu sân bay thế hệ tiếp theo Type 004 của Trung Quốc.

Các chuyên gia tiết lộ, tàu sân bay Type 004 của Trung Quốc và tàu lớp Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ đều được trang bị một số công nghệ thế hệ mới tương đồng. Tuy nhiên, mức độ hoàn thiện kỹ thuật và khả năng tích hợp nhiệm vụ giữa hai loại tàu vẫn có sự khác biệt đáng kể. Cả hai tàu đều có lượng giãn nước hơn 100.000 tấn và sử dụng hệ thống máy phóng điện từ, với EMALS trên tàu Ford và một hệ thống tương tự trên tàu Type 004.

Mỗi tàu sân bay đều được cung cấp năng lượng bằng động cơ đẩy hạt nhân, trong đó tàu lớp Ford sử dụng hai lò phản ứng A1B tạo ra hơn 700 megawatt điện. Trong khi đó, các nguồn tin quốc phòng Trung Quốc cho rằng tàu Type 004 sẽ có hai lò phản ứng, ước tính sản xuất khoảng 450 đến 500 megawatt.

Nếu như tàu lớp Ford hỗ trợ một phi đội không quân gồm khoảng 75 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình F-35C, máy bay cảnh báo sớm E-2D Advanced Hawkeye và EA-18G Growler phục vụ tác chiến điện tử thì Type 004 của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ mang theo hơn 90 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu tấn công hạng nặng J-15T, máy bay tàng hình thế hệ thứ năm J-35, máy bay cảnh báo KJ-600 và các hệ thống không người lái trong tương lai.

Các nhà phân tích Trung Quốc đã chỉ ra rằng Type 004 sẽ được hộ tống bởi những tàu chiến hiện đại nhất trong hạm đội Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Trong đó bao gồm tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055A/B, khinh hạm Type 054B thế hệ tiếp theo và các tàu ngầm tấn công hạt nhân Type 095.

So với ba tàu sân bay trước đây của Trung Quốc là Liêu Ninh (Type 001), Sơn Đông (Type 002) và Phúc Kiến (Type 003), Type 004 thể hiện một bước nhảy vọt về công nghệ. Type 004 kết hợp tất cả các đặc điểm chính của tàu sân bay hiện đại bao gồm hệ thống đẩy hạt nhân, hệ thống phóng điện từ, phi đội máy bay lớn và đa dạng, cùng khả năng hoạt động liên tục trên biển.

Type 004 không chỉ là bước tiếp theo trong chương trình phát triển tàu sân bay của Trung Quốc, mà còn được xem là nền tảng mang tính đột phá. Với chiều dài lớn, hệ thống đẩy hạt nhân, sức chứa phi đội máy bay được mở rộng cùng hệ thống phóng hỗ trợ cả máy bay có người lái và không người lái thế hệ mới, con tàu này được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể vị thế Hải quân Trung Quốc.