Máy bay ném bom chiến lược của Nga tới gần, Nhật Bản điều tiêm kích đối phó

Tu-95, máy bay ném bom chiến lược của Nga, được mệnh danh là “gấu bay” (ảnh: defense-ua.com)

Vụ việc xảy ra hôm 24/10, vài giờ trước khi tân Thủ tướng Nhật Bản – bà Sanae Takaichi – cam kết trong bài phát biểu chính sách trước quốc hội rằng, Nhật Bản sẽ tăng cường năng lực quốc phòng. Theo bà Takaichi, các hoạt động quân sự của Nga, Trung Quốc và Triều Tiên đặt ra “mối quan ngại nghiêm trọng” đối với Nhật Bản.

Trong thông báo hôm 24/10, Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố bản đồ thể hiện đường bay của nhóm máy bay Nga ở vùng biển phía tây, trên biển Nhật Bản. Bản đồ cho thấy 2 máy bay ném bom Tu-95 của Nga được 2 chiến đấu cơ Su-35 hộ tống. Nhóm máy bay di chuyển về phía đảo Sado của Nhật Bản, trước khi chuyển hướng sang phía bắc.

“Nga tiến hành các hoạt động quân sự hằng ngày gần đất nước của chúng tôi, trong khi duy trì cuộc xung đột ở Ukraine”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản – ông Shinjiro Koizumi – bình luận trên mạng xã hội X.

Hôm 24/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 máy bay ném bom Tu-95 được “hộ tống” bởi máy bay chiến đấu của một quốc gia khác, khi đang hoạt động trên vùng biển trung lập.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 2 chiếc Tu-95 đã bay trên không hơn 11 giờ. Trong suốt hành trình, chúng được 2 chiến đấu cơ Su-35S và Su-30SM yểm trợ.

Bộ này nhấn mạnh, các nhiệm vụ trên không như vậy được quân đội Nga tiến hành thường xuyên. Phi đội bay của Nga từng thực hiện các chuyến bay dài ở vùng biển trung lập thuộc Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Biển Đen và Biển Baltic.

Trong bài phát biểu chính sách đầu tiên hôm 24/10, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi cho biết, nước này sẵn sàng ký kết hiệp ước hòa bình với Nga, trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những “thay đổi mang tính lịch sử về cán cân quyền lực”.

“Quan hệ giữa Nhật Bản và Nga đang trong tình trạng phức tạp. Tuy nhiên, chính sách của chính phủ Nhật Bản là ưu tiên giải quyết vấn đề ở ‘các vùng lãnh thổ phương Bắc’”, bà Takaichi nói.

Theo Reuters, Nga – Nhật Bản đang tranh chấp một số hòn đảo ở phía bắc Hokkaido, mà Nhật Bản gọi là “vùng lãnh thổ phương Bắc” còn Nga gọi là “Quần đảo Nam Kuril”.