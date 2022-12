CNN: Ông Zelensky có thể rời Ukraine tới Nhà Trắng ngày hôm nay

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chuyến đi tới Washington của ông Zelensky được giữ bí mật chặt chẽ vì những lo ngại liên quan đến an ninh, CNN cho biết. Ông Zelensky có thể gặp ông Biden khi Tổng thống Mỹ thông báo gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm tên lửa Patriot.

Đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Tại Washington, ông Zelensky cũng dự kiến có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Trả lời đài CNN, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nói: "Chúng tôi chưa thể nói gì cho đến khi biết chắc là ông ấy sẽ tới".

Bà Pelosi đang mời các nghị sĩ Mỹ tới tòa nhà Quốc hội vào ngày 21/12 để "dự sự kiện rất đặc biệt về dân chủ", một nghị sĩ nói với đài CNN. Quốc hội Mỹ chỉ có kế hoạch nhóm họp trở lại vào đầu năm mới 2023.

Nguồn tin am hiểu vấn đề nói trên CNN rằng, ông Zelensky dự kiến sẽ có bài phát biểu tại tòa nhà Quốc hội. Nhưng kế hoạch vẫn có thể thay đổi vì các lý do an ninh.

Chuyến thăm của ông Zelensky tới Washignton sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất trong 10 tháng xung đột diễn ra.

Ông Zelensky từng gây chú ý khi khẳng định sẽ ở lại thủ đô Kiev, bất chấp đề nghị sơ tán của giớ chức Mỹ, khi đoàn xe quân sự Nga tiến sát đến vùng ngoại ô thủ đô.

Trong giai đoạn hai của chiến sự, ông Zelensky đã nhiều lần tới tiền tuyến, thăm các binh sĩ đang chiến đấu. Hôm 20/12, ông Zelensky tới khu vực thuộc thành phố Bakhmut, nơi đang diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt. Tại Bakhmut, ông Zelensky đã gặp gỡ các binh sĩ Ukraine và trao tặng các huân chương.

