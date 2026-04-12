Chủ tịch Quốc hội Iran: Mỹ thất bại trong việc giành được lòng tin của Iran

Tuyên bố trên được Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf đưa ra trong một bài đăng trên Twitter hôm Chủ nhật (12/4), sau khi các phái đoàn Iran và Mỹ không đạt được thỏa thuận sau hơn 20 giờ đàm phán tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Theo ông Ghalibaf, trước cuộc đàm phán, ông đã nhấn mạnh rằng Iran có thiện chí tham gia đối thoại, song sự thiếu tin tưởng đối với phía Mỹ - xuất phát từ những xung đột trước đây, vốn là rào cản lớn.

"Trước khi đàm phán, tôi đã nhấn mạnh rằng chúng tôi có thiện chí và quyết tâm cần thiết, nhưng do kinh nghiệm từ hai cuộc xung đột trước đó, chúng tôi không tin tưởng phía bên kia", ông Ghalibaf viết trên nền tảng X.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Islamabad.

"Các đồng nghiệp của tôi đã đưa ra nhiều sáng kiến hướng tới tương lai, nhưng phía đối phương vẫn chưa thể tạo dựng được niềm tin trong vòng đàm phán này", Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf nói, đồng thời cho rằng Mỹ đã hiểu rõ lập trường và nguyên tắc của Iran, và giờ là lúc Washington phải quyết định liệu có thể xây dựng lòng tin hay không.

Quan chức này cũng lưu ý rằng, Iran theo đuổi chính sách ngoại giao mạnh mẽ, song song với sức mạnh quân sự, để bảo vệ quyền lợi của người dân Iran. Ông nhấn mạnh Tehran sẽ không tiếc công sức để củng cố những thành quả đạt được trong chiến dịch phòng thủ kéo dài 40 ngày.

Ông Ghalibaf cũng đánh giá cao những nỗ lực của Pakistan, với tư cách là một quốc gia thân thiện và anh em, trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đàm phán giữa Iran và Mỹ.

Cuộc đàm phán ở Islamabad thất bại, nhưng ngoại giao không bao giờ kết thúc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết, các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Islamabad, Pakistan đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào do những yêu cầu "quá mức" từ phía Mỹ.

Về các cuộc đàm phán, ông Baqaei cho biết Iran và Mỹ đã "đạt được sự hiểu biết chung về một số vấn đề" và vẫn còn "bất đồng quan điểm về 2-3 vấn đề quan trọng".

"Các cuộc đàm phán này được tổ chức sau 40 ngày xung đột và diễn ra trong bầu không khí thiếu tin tưởng và nghi ngờ. Đương nhiên là ngay từ đầu chúng ta không thể kỳ vọng đạt được thỏa thuận chỉ trong một cuộc họp", ông nói.

Ông Esmaeil Baqaei nhấn mạnh rằng "ngoại giao không bao giờ kết thúc", đồng thời khẳng định đây vẫn là cách thức để bảo vệ lợi ích quốc gia, và các nhà ngoại giao phải thực hiện nhiệm vụ của mình cả trong thời chiến lẫn thời bình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết thành công của các cuộc đàm phán phụ thuộc vào sự nghiêm túc và thiện chí của phía đối lập cũng như việc chấp nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của Iran.

Người phát ngôn này đồng thời đề cập đến tính phức tạp của các vấn đề được đưa ra thảo luận, trong đó có vấn đề Eo biển Hormuz.

"Một số vấn đề mới, chẳng hạn như vấn đề eo biển Hormuz, đã được đưa vào các cuộc đàm phán này, mỗi vấn đề đều có những phức tạp riêng", ông nói.