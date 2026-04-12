Mỹ và Iran kết thúc đàm phán vòng đầu, chuyển sang cấp chuyên gia

Tấm biển về sự kiện đối thoại giữa Mỹ và Iran bên ngoài trung tâm báo chí ở thủ đô Islamabad, Pakistan, ngày 11/4. (Ảnh: AP)

Bài đăng của Chính phủ Iran trên mạng xã hội X cho biết thêm, đàm phán cấp chuyên gia sẽ “hoàn thiện các chi tiết kỹ thuật”.

Theo hãng tin Tasnim, phái đoàn Iran đến Pakistan lần này gồm 71 người, bao gồm các nhà đàm phán, chuyên gia, đại diện truyền thông và lực lượng an ninh. Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết, phía Mỹ cũng đã mang theo “đội ngũ đầy đủ các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan”, ngoài ra còn có “các chuyên gia bổ sung” hỗ trợ từ Washington.

CNN dẫn nguồn tin từ Pakistan cho biết, cuộc đối thoại giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ kéo dài đến tận đêm muộn hoặc thậm chí sang ngày Chủ nhật (12/4). Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir - Tổng tư lệnh quân đội Pakistan cũng có mặt trong phòng đàm phán.

Trọng tâm hàng đầu trong vòng cuộc đàm phán lần này là chương trình hạt nhân của Iran, đặc biệt là tình trạng của số uranium đã được làm giàu sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch không kích tháng 6/2025. Kể từ đó, Tehran không cho phép cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc tiến hành thanh sát.

Trước khi cuộc chiến nổ ra ngày 28/2, chương trình tên lửa đạn đạo của Iran cũng là một vấn đề chính, đặc biệt đối với Israel, cùng với việc Iran hỗ trợ các lực lượng vũ trang ủy nhiệm ở Trung Đông, bao gồm Hezbollah tại Li-băng, Houthi ở Yemen và Hamas tại Dải Gaza.

Hiện nay, các vấn đề khác đã nổi lên, nhất là việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch của dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và các sản phẩm liên quan như phân bón của Trung Đông.

Iran yêu cầu Mỹ và Israel dừng tấn công, bồi thường cho những thiệt hại trước đó và bảo đảm sẽ không còn các cuộc tấn công mới. Tehran cũng muốn lực lượng quân sự Mỹ rút khỏi khu vực. Ngoài ra, Iran yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kéo dài nhiều năm qua.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NewsNation ngày 11/4, Tổng thống Donald Trump xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Iran và Pakistan đã bắt đầu, nhưng ông nói không biết mức độ thành công sẽ ra sao.

Khi được hỏi về triển vọng đàm phán, Tổng thống Trump nói: “Tôi không biết”, nhưng khẳng định sẽ sớm nhận ra liệu Iran có hành động thiện chí trong việc giải quyết xung đột hay không.

Ông cũng nói thêm rằng Mỹ biết vị trí các bãi thủy lôi ở eo biển Hormuz và quân đội đang đưa thiết bị tới để xử lý.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 11/4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết 2 tàu khu trục USS Frank E. Peterson và USS Michael Murphy đã đi qua eo biển Hormuz và hoạt động tại vịnh Ả-rập, nhằm đảm bảo eo biển được dọn sạch hoàn toàn thủy lôi mà Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran rải trước đó.

“Ngày hôm nay, chúng tôi đã bắt đầu quá trình thiết lập một tuyến hàng hải mới và sẽ sớm chia sẻ hành lang an toàn này với ngành vận tải biển nhằm khuyến khích dòng chảy thương mại tự do”, Đô đốc Brad Cooper - Tư lệnh CENTCOM, cho biết.

Cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nước này đã buộc 1 tàu quân sự Mỹ đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz phải quay đầu.

Eo biển này thực tế đã bị đóng cửa đối với phần lớn tàu chở dầu và khí đốt kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2.