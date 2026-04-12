Điều gì xảy ra tiếp theo sau khi đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ?

Theo kênh Sky News và hãng tin BBC, cả Mỹ và Iran đều đến cuộc đàm phán với tuyên bố đã chiến thắng trong cuộc đối đầu kéo dài hơn một tháng qua nên việc tìm kiếm một thỏa thuận luôn là điều khó khăn. Trên thực tế, việc đi tới một thỏa thuận là điều bất khả thi vì cả 2 nước về cơ bản đều đổ lỗi cho bên kia về thất bại của mình.

Cuộc đàm phán kéo dài từ ngày 11 - 12/4 giữa phái đoàn Mỹ và Iran tại Pakistan là cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai bên kể từ khi chính quyền cách mạng Hồi giáo lên nắm quyền ở Tehran vào những năm 1970.

Đàm phán kết thúc vào sáng sớm 12/4 và Mỹ là nước đầu tiên công bố những gì đã diễn ra trước khi các đại diện lên máy bay về nước. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Iran sẽ không từ bỏ tham vọng chế tạo bom hạt nhân và tìm kiếm phương tiện để làm điều đó.

Cuộc đàm phán Mỹ - Iran diễn ra ở Islamabad, Pakistan. Ảnh: WANA

Ngược lại, phía Iran lại nói người Mỹ yêu cầu nước này giao nộp uranium đã được làm giàu nhưng từ chối chấp nhận chủ quyền của Tehran đối với eo biển Hormuz.

Theo các nhà phân tích phương Tây, nếu Mỹ thực sự muốn từ bỏ vấn đề hạt nhân, phái đoàn của Washington đã đến Pakistan với một giả định rằng Tehran sẽ nhượng bộ ngay trong ngày đầu tiên đàm phán. Lần gần đây nhất phương Tây và Iran đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân là sau gần 2 năm đàm phán.

Trên thực tế, vấn đề chính được đặt ra trong cuộc đàm phán là eo biển Hormuz và lợi thế của Iran khi kiểm soát tuyến đường biển huyết mạch này.

Trong một tuyên bố đưa ra sau đàm phán, Iran cho hay: "Mỹ đã cố gắng đạt được trên bàn đàm phán những gì họ không thể đạt được thông qua tấn công quân sự". Các nhà quan sát nhận định đó là lời nhắc nhở thẳng thừng rằng Mỹ đã thất bại trong việc đạt được mục tiêu của mình thông qua quân sự.

Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nói theo ngôn ngữ tại các khu chợ ở Trung Đông, đây là khoảnh khắc người mua bỏ đi khỏi cửa hàng vì cho rằng giá quá cao. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cả hai bên đều nghĩ mình là người bán và có quyền áp đặt giá.

Iran khó có khả năng "hạ giá" nếu nước này nghĩ họ đang nắm thế thượng phong. Giả định đó giờ đây sẽ được kiểm chứng. Hiện, Mỹ và Iran vẫn trong thời gian ngừng bắn 2 tuần. Do đó, hoạt động ngoại giao dự kiến sẽ tiếp tục thông qua các bên trung gian thứ 3 và các kênh bí mật.

Nếu không đạt được tiến triển nào hơn cuộc gặp gỡ ngoại giao lịch sử ở Islamabad, khả năng Mỹ và Iran giao tranh trở lại là rất cao.