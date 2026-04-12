Đàm phán Mỹ - Iran: Lằn ranh đỏ chưa thể dung hòa

Sau hơn 21 giờ đàm phán căng thẳng, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng phái đoàn Mỹ, hôm nay (12/4) đã rời Pakistan mà không đạt được thỏa thuận với Iran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại cuộc họp báo sau nhiều giờ đàm phán với Iran. Ảnh: AP

Phát biểu trước báo giới sau khi đàm phán kết thúc, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhấn mạnh rằng các cuộc thương lượng không đạt kết quả do Iran không chấp nhận các điều kiện mà phía Mỹ đưa ra, đặc biệt là cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi đã làm việc suốt 21 giờ qua, và đã có một số cuộc thảo luận thực chất với Iran, đó là tin tốt. Tin xấu là chúng tôi chưa đạt được thỏa thuận. Mỹ đã nói rõ những lằn ranh đỏ của mình, những điều Mỹ sẵn sàng nhượng bộ và những điều không sẵn sàng nhượng bộ. Mỹ cần thấy một cam kết khẳng định rằng Iran sẽ không tìm kiếm vũ khí hạt nhân và sẽ không tìm kiếm các công cụ cho phép Iran nhanh chóng đạt được vũ khí hạt nhân. Mỹ vẫn chưa thấy điều đó. Mỹ hy vọng rằng sẽ thấy”.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, lý giải, Iran và Mỹ đã “đạt được sự hiểu biết chung về một số vấn đề” và có “sự khác biệt về quan điểm ở 2-3 vấn đề quan trọng”. Theo ông Esmail Baghaei, các cuộc đàm phán diễn ra trong bầu không khí thiếu tin tưởng, vì vậy việc không kỳ vọng đạt được thỏa thuận chỉ trong một phiên họp là điều dễ hiểu. Tuy vậy, các cuộc tiếp xúc và tham vấn giữa Iran, Pakistan và 'những người bạn khác' của Iran trong khu vực sẽ tiếp tục.

Trước đó, ông Esmail Baghaei khẳng định một trong những điều kiện ngừng bắn của Iran: “Một lệnh ngừng bắn, một sự chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon, là một phần của thỏa thuận ngừng bắn. Đồng thời với việc bộ máy ngoại giao đang thực hiện công việc của mình, chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình và liên lạc chặt chẽ với các lực lượng vũ trang để đảm bảo rằng ngay cả những vi phạm nhỏ nhất về lệnh ngừng bắn cũng được báo cáo. Bất cứ nơi nào, nếu cần thiết, những người bảo vệ Iran sẽ đáp trả kiên quyết và nhanh chóng”.

Truyền thông Iran đưa tin “nhiều vấn đề, bao gồm eo biển Hormuz, quyền hạt nhân và các vấn đề khác, nằm trong số những điểm bất đồng”. Eo biển Hormuz hiện là một trong những điểm nóng chính của xung đột. Do đó, song song với tiến trình đàm phán, quân đội Mỹ cho biết đang chuẩn bị các điều kiện để tiến hành rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của tàu quân sự nhằm đi qua eo biển Hormuz sẽ vấp phải "phản ứng mạnh mẽ”.

Hiện chưa có thông tin về các bước tiếp theo nhằm hạn nhiệt căng thẳng như ngày hay địa điểm cho vòng đàm phán tiếp theo. Tuy nhiên, trong một dấu hiệu khả quan, nguồn tin từ Pakistan cho biết, phái đoàn Mỹ, gồm đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn cấp cao Jared Kushner, đã có cuộc gặp kéo dài khoảng hai giờ với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araqchi trước khi tạm nghỉ.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar nhấn mạnh: “Điều cần thiết là hai bên tiếp tục cam kết ngừng bắn. Pakistan cũng sẽ tiếp tục thực hiện vai trò trung gian giúp thúc đẩy đối thoại giữa Iran và Mỹ". Giới quan sát nhận định, việc Mỹ và Iran vẫn mở kênh đàm phán tiềm năng và quốc gia trung gian Pakistan không bỏ cuộc là những điều rất đáng ghi nhận trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.