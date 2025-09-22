Chủ tịch nước Lương Cường bắt đầu các hoạt động song phương ở Mỹ

Chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân đáp xuống sân bay quốc tế ở thành phố Seattle, bang Washington của Mỹ, vào sáng 21/9 (tối 21/9 giờ Hà Nội). Đón đoàn tại sân bay có Phó thống đốc Washington Denny Heck, Quốc vụ khanh bang Washington Steve Hobbs cùng lãnh đạo tập đoàn Boeing, theo TTXVN.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường đã có các cuộc tiếp Phó thống đốc Denny Heck và Phó chủ tịch điều hành tập đoàn Boeing Stephanie Pope.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân tại sân bay ở thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ, sáng 21/9. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến công tác ngày 21-24/9, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, kết hợp các hoạt động song phương tại Mỹ

Đoàn tháp tùng Chủ tịch nước có Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cùng nhiều lãnh đạo bộ ngành.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó thống đốc Washington Denny Heck ngày 21/9. Ảnh: TTXVN

Chuyến công tác của Chủ tịch nước cũng diễn ra đúng vào dịp Việt - Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm triển khai Đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam - Mỹ bình thường hóa quan hệ vào ngày 12/7/1995, nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 150 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam.