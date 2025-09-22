Nữ sinh viên 22 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình 10 ngày

Sáng 22-9, công an và người thân đang nỗ lực tìm kiếm chị Bùi Bích Phương (22 tuổi, trú phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) mất liên lạc với gia đình 10 ngày nay.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin từ gia đình chị Phương (sinh viên một trường ĐH ở Hà Nội) về việc chị đi khỏi nhà từ chiều ngày 11-9 đến nay chưa về. Hiện gia đình không liên lạc được.

Nữ sinh Bùi Bích Phương.

Người thân của Phương cũng lên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, nội dung tìm kiếm con gái.

Được biết, lúc 15 giờ chiều 11-9, chị Phương điều khiển xe đạp điện đi chơi. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, mẹ của Phương liên lạc với con thì Phương cho biết đang chơi ở khu vực Tây Hồ, Hà Nội. Đến khoảng 17 giờ chiều 11-9, điện thoại của chị Phương có đổ chuông mà không bắt máy.

Từ đây người mẹ đã gọi điện liên tục và vẫn không thấy con gái bắt máy, nghi ngờ con gặp chuyện chẳng lành nên tối cùng ngày người mẹ đã đến Công an phường Đông Ngạc trình báo và nhờ tìm kiếm con gái.

Ai biết hoặc nhìn thấy chị Phương ở đâu xin báo cho gia đình (SĐT 0986043468, 0862904593).