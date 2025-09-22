Ragasa trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025

Ragasa là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025. Ảnh: The Weather Network.

Sức mạnh kỷ lục của Ragasa

Theo trang The Weather Network, hôm 21/9, Ragasa được ghi nhận sức gió duy trì lên tới 270 km/giờ. Vị trí hiện nay của siêu bão nằm ở phía đông bắc Manila (Philippines). Với cường độ này, Ragasa được xếp tương đương cấp 5 trên thang Saffir-Simpson – mức cao nhất để phân loại bão.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy mắt bão nhỏ, rõ ràng, với dải mây đối xứng hoàn hảo – dấu hiệu điển hình của một siêu bão đã phát triển đến mức cực đại.

Danh sách 5 cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2025:

• Siêu bão Ragasa: 270 km/h (cấp 5) – ngày 21/9

• Bão Erin: 260 km/h (cấp 5) – ngày 16/8

• Bão Errol: 260 km/h (cấp 5) – ngày 16/4

• Bão Vince: 250 km/h (cấp 4) – ngày 7/2

• Bão Neoguri: 235 km/h (cấp 4) – ngày 21/9

Vì sao Ragasa mạnh đến vậy?

Hong Kong (Trung Quốc) là một trong những nơi dự kiến chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa. Ảnh: SCMP.

Theo các chuyên gia, có ba yếu tố chính khiến Ragasa phát triển thành siêu bão cực mạnh:

• Hầu như không có gió đứt tầng làm rối loạn tâm bão.

• Nhiệt độ mặt biển cao, xấp xỉ 30°C, cung cấp năng lượng dồi dào.

• Hệ thống đối lưu cân bằng, luồng khí thoát ra đều ở mọi hướng, giúp bão duy trì cấu trúc bền vững.

Các nhà khí tượng dự báo Ragasa sẽ giữ cường độ gần mức cực đại trong 12 giờ tới, sau đó suy yếu dần khi quét qua khu vực Philippines và tiến vào Biển Đông.

Hong Kong chuẩn bị ứng phó

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), giới chức Hong Kong (Trung Quốc) cảnh báo Ragasa có thể gây ra “mối đe dọa nghiêm trọng” dù không trực tiếp đổ bộ thành phố, thậm chí vượt kỷ lục do siêu bão Saola thiết lập năm 2023.

Các nhà dự báo cho biết Ragasa – tên gọi xuất phát từ tiếng Philippines, nghĩa là “nhanh” hay “chuyển động mạnh” – sẽ tiếp tục mạnh lên khi đi vào eo biển Luzon và có khả năng áp sát bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 21/9.

“Ragasa có hoàn lưu rất rộng”, Đài Thiên văn Hong Kong nhận định.

Theo hệ thống theo dõi của Hong Kong, tốc độ gió của Ragasa có thể đạt 220 km/h khi siêu bão áp sát thành phố, vượt kỷ lục 210 km/h của Saola năm 2023.

Cường độ này cũng cao hơn so với hai siêu bão từng tàn phá Hong Kong trong quá khứ là Hato (2017) và Mangkhut (2018)/. Cả hai đều chỉ đạt sức gió duy trì khoảng 185 km/h.