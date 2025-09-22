Tài xế kể phút sinh tử khi xe điện bị nước cuốn trôi

Sáng 22/9, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang tìm kiếm ô tô con bị nước lũ cuốn trôi khi chạy qua cầu Lộc Lâm (đoạn giáp ranh giữa phường Long Bình và Trảng Dài).

Lực lượng cứu hộ triển khai lực lượng tìm kiếm ô tô. Ảnh: Hoàng Anh

Khoảng 21h35 đêm 21/9, một chiếc taxi công nghệ khi đang di chuyển qua cầu Lộc Lâm thì bất ngờ bị dòng nước lũ cuốn trôi. Mưa lớn kéo dài nhiều giờ trước đó đã khiến nước suối Săn Máu dâng cao và chảy xiết.

Đáng chú ý, lan can cầu này đã bị nước lũ cuốn trôi một phần trước khi chiếc xe gặp nạn, khiến khu vực này càng nguy hiểm hơn. May mắn, thời điểm xảy ra sự cố, trên xe không chở khách.

Tài xế taxi tường thuật lại việc ô tô bị nước cuốn trôi. Ảnh: Hoàng Anh

Kể lại giây phút sinh tử, tài xế M. cho biết, đây là lần đầu anh đi vào con đường này. Ngay khi vừa lái vào, anh cảm nhận chiếc xe sụp xuống một cái hố, rồi đột ngột bị nhấc bổng và trôi đi theo dòng nước lũ.

“Lúc đó tôi hoảng loạn mở cửa, lao ra ngoài, bám được vào bụi cây và được người dân kéo lên bờ”, tài xế M. nói.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn, công an phường Long Bình và dân quân địa phương đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và huy động áo phao để tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài và nước suối Săn Máu chảy xiết, lực lượng chức năng vẫn chưa thể xác định được vị trí chiếc xe gặp nạn.

Cầu Lộc Lâm từ lâu đã được xem là một 'điểm đen' về ngập lụt mỗi khi có mưa lớn. Chính quyền địa phương đã đưa ra lời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực này khi nước dâng cao để tránh những sự cố đáng tiếc.