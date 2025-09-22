Điều động Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Sáng 22/9, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (bên phải) trao quyết định cho ông Bùi Văn Khắng.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, ông Nguyễn Quang Dương đã trao Quyết định số 2389-QĐNS/TW ngày 19/9/2025, điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương chúc mừng ông Bùi Văn Khắng, nhấn mạnh đây là cán bộ có quá trình công tác bài bản, từng trải qua nhiều cương vị, đặc biệt trưởng thành từ chính Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Quang Dương tin tưởng, với bản lĩnh chính trị, năng lực quản lý, cùng sự đoàn kết, giúp đỡ của tập thể, ông Bùi Văn Khắng sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ, phát huy truyền thống, đưa Quảng Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Khắng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khắng bày tỏ vinh dự khi trở lại công tác tại Quảng Ninh. Ông khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, 8 nghị quyết chiến lược của Trung ương, đồng thời quyết liệt chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 theo Nghị quyết số 31-NQ/TU.

Ông Bùi Văn Khắng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trên cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Bùi Văn Khắng nhấn mạnh phương châm điều hành “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”; cam kết xây dựng chính quyền 2 cấp hoạt động minh bạch, kỷ cương, liêm chính, hiệu quả, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhân dân để đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững.

Trước khi làm Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Bùi Văn Khắng từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ông Bùi Văn Khắng sinh năm 1971, quê quán xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên). Ông có trình độ thạc sĩ quản lý công, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.