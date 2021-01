Chính quyền Tổng thống Joe Biden bị kiện sau chưa đầy 50 giờ nhậm chức

Thứ Bảy, ngày 23/01/2021 18:30 PM (GMT+7)

Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton ngày 22/1 đã đệ đơn kiện Chính quyền Tổng thống Joe Biden vì sắc lệnh hoãn trục xuất người nhập cư trái phép trong 100 ngày.

Vụ kiện được đưa ra chỉ chưa đầy 50 giờ sau khi ông Biden nhậm chức.

Trong đơn kiện gửi tòa án Texas, ông Paxton viết: "Trong ngày đầu tiên nhiệm sở, Chính quyền Tổng thống Biden đã gạt sang một bên luật về nhập cư do Quốc hội ban hành và hoãn trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Với hành động đó, Chính quyền của ông Biden đã phớt lờ những nguyên tắc cơ bản mà hiến pháp đưa ra và vi phạm cam kết bằng văn bản với bang Texas nhằm giải quyết các mối lo ngại về vấn đề nhập cư".

Thỏa thuận bằng văn bản mà ông Paxton đề cập là một trong các thỏa thuận giữa Bộ An ninh Nội địa Mỹ dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump với một số bang trong những ngày cuối nhiệm kỳ, nhằm ngăn chính quyền kế nhiệm đảo ngược các chính sách về nhập cư.

Ngay sau khi nhận nhiệm sở, ông Biden đã ký 15 sắc lệnh hành pháp và 2 chỉ thị nhằm đảo ngược các chính sách của Chính quyền tiền nhiệm, trong đó có chính sách về nhập cư.

Trong thông cáo phát đi trong tuần này, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, việc hoãn trục xuất người nhập cư trái phép trong vòng 100 ngày là nhằm đảm bảo "một hệ thống chấp pháp nhập cư công bằng và hiệu quả, tập trung vào bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh biên giới và an toàn của cộng đồng".

Ông Paxton cũng chính là người từng đệ đơn khiếu nại kết quả bầu cử ở 5 bang chiến trường nhằm ủng hộ nỗ lực của ông Trump đảo ngược chiến thắng của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, đơn kiện đã bị Tòa án Tối cao liên bang Mỹ bác bỏ.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/the-gioi/chinh-quyen-tong-thong-joe-biden-bi-kien-sau-chua-day-50-gio-n...Nguồn: https://www.tienphong.vn/the-gioi/chinh-quyen-tong-thong-joe-biden-bi-kien-sau-chua-day-50-gio-nham-chuc-1783322.tpo