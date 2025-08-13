Vụ hành hung tại chung cư Sky Central: Trong mọi hoàn cảnh, bạo lực là điều không thể chấp nhận

Vụ việc một người đàn ông hành hung người phụ nữ ngay tại khu chung cư ở Hà Nội mới đây đã khiến dư luận vô cùng hoang mang và bức xúc. Hình ảnh và clip ghi lại cho thấy hành vi bạo lực diễn ra ngay giữa nơi công cộng, trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có cả trẻ em.

Sự việc không chỉ gây phẫn nộ về cách ứng xử thiếu kiểm soát của người đàn ông mà còn đặt ra nhiều dấu hỏi về thái độ của những người xung quanh, cũng như vấn đề bạo lực trong cộng đồng hiện nay.

Cô gái bị đánh tới tấp tại sảnh chung cư ở Hà Nội. Ảnh cắt từ clip.

Bạo lực - hành vi không thể chấp nhận!

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà, Viện Nghiên cứu Đào tạo và Can thiệp tâm lý Việt Nam (VPIT), cho rằng, trong cuộc sống, việc đánh người thường sẽ không xảy ra nếu trong các mối quan hệ, chúng ta biết xây dựng sự kết nối và chia sẻ để giải quyết vấn đề. "Làm tổn thương người khác là một hành động không cần thiết", bà Hà nhấn mạnh.

Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà nhận định, trong sự việc vừa qua, người đàn ông đánh người phụ nữ với mục đích bảo vệ vợ và con mình, có thể do trước đó đã có những xích mích. Lẽ ra sự việc có thể được giải quyết một cách đơn giản, nhưng người đàn ông đã bộc phát hành vi bạo lực, gây ra hậu quả đáng tiếc.

"Người đàn ông đã xử lý tình huống rất bản năng, không suy nghĩ hay cân nhắc trước khi phản ứng", chuyên gia tâm lý nhận định.

Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà cho rằng, ở sự việc này có hai điểm đáng chú ý, đầu tiên là việc người phụ nữ bị đánh và thứ hai là thái độ của người vợ, đã không hề can thiệp để chồng dừng lại hành động bạo lực.

"Thực tế, mâu thuẫn trong cuộc sống vẫn luôn xảy ra, nhưng không thể dùng bạo lực để giải quyết. Khi mâu thuẫn bị đẩy lên thành bạo lực, đặc biệt là gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe người khác, cái giá phải trả là quá đắt.

Câu chuyện này nhắc nhở rằng trong va chạm, nên nhường nhịn và nhẹ nhàng, tránh lời nói kích động, bởi những lời nói như vậy có thể khiến sự việc căng thẳng và "leo thang" thành bạo lực. Trong mọi hoàn cảnh, bạo lực là điều không thể chấp nhận và khi chứng kiến, người thân hay người xung quanh cần kịp thời can ngăn", Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà, Viện Nghiên cứu Đào tạo và Can thiệp tâm lý Việt Nam (VPIT).

Sử dụng bạo lực trước mặt trẻ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức và hành vi

Theo thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà, từ sự việc này, mỗi người cần rút ra bài học rằng, trong cộng đồng có người nóng vội, có người kiên nhẫn, nhưng dù thế nào cũng phải kiểm soát cảm xúc, nhất là cơn tức giận. Khi xảy ra một sự việc ngoài ý muốn thì nên trao đổi, chia sẻ giữa các bên để tìm giải pháp phù hợp.

"Trẻ em rất khó tự giải quyết vấn đề, chúng thường phụ thuộc và chịu ảnh hưởng nhiều vào cách người lớn xử lý. Người lớn giải quyết bằng đối thoại và chia sẻ hay dùng ẩu đả để giải quyết thì trẻ cũng sẽ học theo và dùng cách đó để xử lý mâu thuẫn sau này.

Hơn nữa, việc sử dụng bạo lực trước mặt trẻ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức và hành vi. Với những em chưa từng quen với bạo lực, đó sẽ là ký ức ám ảnh, gây lo lắng, bất an; với những em thường xuyên chứng kiến bạo lực, các em sẽ coi đó là điều bình thường", thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà nói.

Để tránh những sự việc tương tự, mỗi gia đình cần giáo dục nghiêm khắc, nghiêm cấm hành vi bạo lực, và khi trong cộng đồng xảy ra bạo lực, cần sự can ngăn của những người xung quanh. Nếu không thể trực tiếp ngăn chặn, cần tìm đến những người có trách nhiệm như bảo vệ, an ninh tòa nhà,…

Bên cạnh đó, nếu hàng xóm, láng giềng có sự kết nối, trao đổi và chia sẻ, nhất là ở thành phố lớn – nơi con người thường sống khép kín, thì sẽ giảm thiểu nguy cơ xảy ra những sự việc đáng tiếc như trên.

Bài học và kỹ năng bảo vệ bản thân

Cũng chia sẻ về sự việc, thượng tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học) cho rằng, xét dưới góc độ tội phạm học, hành vi này mang tính côn đồ chứ không chỉ là phản ứng bột phát.

"Côn đồ ở đây là hành vi bạo lực coi thường pháp luật, coi thường chuẩn mực xã hội, bất chấp hậu quả và sự hiện diện của cộng đồng. Dù nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, nhưng việc lựa chọn thời điểm, cách thức và cường độ tấn công cho thấy đối tượng có yếu tố hung hãn cố hữu, sẵn sàng giải quyết xung đột bằng bạo lực", ông Hiếu phân tích.

Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học.

Chuyên gia tội phạm học cho rằng, tùy hậu quả thực tế và kết quả giám định thương tật, cơ quan điều tra có thể xem xét các tội danh của người đàn ông như: Cố ý gây thương tích (Điều 134 BLHS); Làm nhục người khác (Điều 155 BLHS); Gây rối trật tự công cộng (Điều 318 BLHS).

"Tình tiết nạn nhân là phụ nữ, hành vi có tính côn đồ sẽ được xem là yếu tố tăng nặng khi định tội", ông Hiếu nhận định.

Chuyên gia khuyến nghị, khi đối diện với nam giới có biểu hiện hung hãn, phụ nữ cần ưu tiên an toàn bản thân. Tránh khiêu khích hoặc phản ứng đối đầu trong không gian kín. Giữ khoảng cách, tránh để đối tượng áp sát. Tìm cách kích hoạt sự trợ giúp bằng cách gọi điện, bấm chuông báo động, kêu cứu. Nếu có thể, ghi hình làm bằng chứng.

Khi bị đe dọa hoặc tiếp cận bạo lực cần hét to, gọi tên người xung quanh để gây chú ý. Sử dụng vật dụng hỗ trợ hợp pháp như còi báo động, bình xịt cay, đèn pin nếu được phép và đã tập luyện. Ưu tiên tìm đường thoát hiểm, không cố gắng giao đấu. Ngay sau đó, trình báo công an và cung cấp bằng chứng.