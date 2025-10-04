Quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ bị cách chức

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hesgeth. (Ảnh: AP)

Politico dẫn thông tin từ hai quan chức quốc phòng cho biết, việc sa thải đột ngột diễn ra sau khi Thượng viện Mỹ phê chuẩn đề cử Thứ trưởng Hải quân Hung Cao.

Lầu Năm Góc đã xác nhận sự ra đi của ông Harrison. "Ông ấy sẽ không còn giữ chức vụ Tham mưu trưởng cho Bộ trưởng Hải quân nữa. Chúng tôi rất biết ơn sự phục vụ của ông ấy", thông cáo cho biết.

Ông Harrison từ chối bình luận.

Chánh văn phòng của Bộ trưởng Hải quân là người phụ trách các công việc hành chính và hậu trường, nhưng ông Harrison có thêm quyền lực hiếm thấy.

Ông Harrison và Bộ trưởng Hải quân John Phelan đã đưa ra những thay đổi sâu rộng đối với các văn phòng chính sách và ngân sách của Hải quân và tìm cách hạn chế ảnh hưởng của vị trí thứ trưởng bộ này.

Theo Politico, hai ông Phelan và Harrison đã điều chuyển một số phụ tá sẽ hỗ trợ ông Cao sau khi được phê chuẩn. Họ cũng dự định phỏng vấn tất cả trợ lý quân sự tương lai cho ông Cao để đảm bảo các quyết định đều được đưa ra từ văn phòng bộ trưởng.

Là cựu ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa tại Virginia, ông Cao được Tổng thống Donald Trump đề cử cho vị trí thứ trưởng Hải quân.

Ông Harrison bị miễn nhiệm sau hàng loạt thay đổi nhân sự trong Lầu Năm Góc. Bộ trưởng Hegseth đã sa thải một số phụ tá hàng đầu và cách chức chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, cùng với các sĩ quan cấp cao Hải quân, Không quân và Tuần duyên.

Tổng thống Trump cam kết sẽ khôi phục ngành đóng tàu. Tuy nhiên, những chương trình lớn nhất của lực lượng này đang chậm tiến độ nhiều năm, trong khi các đồng minh lẫn đối thủ lớn nhất của Mỹ đều đang vượt lên nhanh chóng.