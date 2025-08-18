Đi cùng các lãnh đạo châu Âu tới Nhà Trắng, ông Zelensky vẫn sẽ phải gặp riêng ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance tỏ ra không hài lòng với ông Zelensky trong cuộc gặp hồi tháng 2 năm nay. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin được tiết lộ, ban đầu ông Trump sẽ chỉ gặp riêng ông Zelensky. Sau đó, các nguyên thủ châu Âu, Tổng thư ký NATO và Chủ tịch Ủy ban châu Âu mới tham gia cuộc gặp. Chương trình dự kiến bao gồm bữa trưa làm việc và nhiều giờ thảo luận mở rộng.

Việc ông Zelensky vẫn sẽ phải gặp riêng ông Trump được xem là phép thử lớn nhất đối với Tổng thống Ukraine. Lần gần nhất ông Zelensky có mặt ở Nhà Trắng là vào cuối tháng 2 năm nay. Khi đó, ông Zelensky đã tranh cãi nảy lửa với ông Trump và kết quả là phải sớm rời Mỹ.

Tham dự cuộc họp tại Washington vào ngày 18/8 (giờ Mỹ) sẽ có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Mục tiêu chuyến thăm lần này được cho là nhằm hướng tới khả năng đạt một thỏa thuận hòa bình với Nga theo các điều khoản mà châu Âu đề xuất, sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin tại Alaska.

Cũng theo báo Đức, việc ông Trump nghiêng về giải pháp chấm dứt xung đột của Nga là nguyên nhân khiến các lãnh đạo châu Âu đồng ý đi cùng ông Zelensky tới Mỹ. Ông Trump đang làm thay đổi kế hoạch của châu Âu đối với Ukraine, báo Bild cho biết. Các lãnh đạo châu Âu từng cố gắng khuyên ông Trump đồng ý với lập trường là phải ngừng bắn trước ở Ukraine, sau đó mới thảo luận về vấn đề lãnh thổ và mọi quyết định cuối cùng cần phải được Ukraine đưa ra.

Kết thúc hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ ở Alaska, ông Trump không đề cập vấn đề ngừng bắn, cũng như nêu quan điểm tạm thời chưa cần áp đặt thêm trừng phạt Nga. Ông Trump nói muốn thúc đẩy việc chấm dứt xung đột thay vì các bên chỉ tạm thời ngừng bắn.