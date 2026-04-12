Đàm phán "lịch sử" bắt đầu, ông Donald Trump nói Iran “thua đậm”

Times of Israel dẫn lời Tổng thống Donald Trump khẳng định quân đội Mỹ đã bắt đầu tiến trình "dọn sạch eo biển Hormuz". Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 11-4: "Toàn bộ tàu rải thủy lôi của Iran đã bị đánh chìm".

Các tàu thương mại xếp hàng dài ở eo biển Hormuz khi nhìn từ Khor Fakkan của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 11- 3. Ảnh AP

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng phản bác thông tin Iran đang chiếm ưu thế trong xung đột, nhấn mạnh bức tranh thực tế "hoàn toàn khác truyền thông mô tả".

"Thực tế, ai cũng biết rằng Iran đang ‘thua’ và ‘thua rất đậm’ khi họ hiện không còn hải quân, không quân hay hệ thống phòng không" - Aljazeera dẫn thông điệp từ Tổng thống Donald Trump.

Chủ nhân Nhà Trắng còn đưa ra phát biểu gây chú ý khi nhắc tới giới lãnh đạo Iran: "Quan trọng nhất là những nhà lãnh đạo lâu năm của họ giờ đây đã không còn nữa".

Đáp lại những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, một quan chức quân sự cấp cao Iran khẳng định một tàu Mỹ đi vào eo biển Hormuz đã phải quay đầu sau khi nhận cảnh báo từ hải quân Iran.

Tổng thống Mỹ nói thêm: "Điều rất đáng chú ý là các tàu chở dầu rỗng từ nhiều quốc gia đều đang hướng về Mỹ để nạp đầy dầu".

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump khẳng định đây là những tàu lớn hàng đầu thế giới và nhấn mạnh Mỹ sở hữu trữ lượng dầu dồi dào với chất lượng cao.

Đài truyền hình nhà nước Pakistan phát sóng trực tiếp cuộc gặp giữa Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Islamabad ngày 11-4. Ảnh AP

Các tuyên bố trên diễn ra giữa lúc những nhân vật đàm phán chủ chốt của Mỹ, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance, đang ở Pakistan để tiến hành đàm phán hòa bình với các quan chức Iran.

Đài phát thanh – truyền hình nhà nước Iran (IRIB) đưa tin các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã bắt đầu. Theo AP, Nhà Trắng xác nhận thông tin này, đồng thời khẳng định ông Vance đang gặp trực tiếp các quan chức Iran.

Như vậy, theo đài CNN, đây là cuộc thương lượng cấp cao trực tiếp nhất giữa Iran và Mỹ kể từ khi nước Cộng hòa Hồi giáo được thành lập vào năm 1979. Trong khi đó, đài Al Jazeera mô tả cuộc gặp này "mang tính lịch sử".