Mỹ nói về khả năng áp đặt thêm trừng phạt Nga

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Bloomberg.

“Tôi nghĩ mọi khả năng đều được đặt lên bàn”, ông Bessent nói trên đài Fox News, đề cập khả năng Washington có thể áp đặt thêm trừng phạt Moscow.

“Kể từ hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, Nga đang tỏ ra làm ngược lại những gì họ nói về nỗ lực dàn xếp hòa bình ở Ukraine. Nga thực tế gia tăng tấn công, ném bom Ukraine”, ông Bessent nói thêm.

“Với Tổng thống Trump, tôi nghĩ mọi phương án đều đang được cân nhắc, và trong tuần này chúng tôi sẽ xem xét rất kỹ lưỡng”, ông Bessent nhấn mạnh.

Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài tuần sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin ở Anchorage, Alaska, với mục tiêu thúc đẩy thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, kể từ đó, Nga tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tầm xa vào Ukraine với quy mô lớn.

Hôm 28/8, Nga phóng 629 vũ khí trên không nhằm vào Ukraine, trong đó có 598 UAV và 31 tên lửa các loại. Hai ngày sau, Nga tiếp tục tập kích Ukraine với 537 UAV và 45 tên lửa.

Trả lời về mối quan hệ Mỹ - Ấn Độ trong bối cảnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc gặp các lãnh đạo Nga và Trung Quốc tại hội nghị ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Hôm 1/9, ông Modi và Tổng thống Nga Putin nắm tay nhau, ngồi chung xe trò chuyện khi cùng dự hội nghị.

“Chúng tôi không quá lo ngại về cuộc gặp đó. Xét cho cùng, Ấn Độ là nền dân chủ đông dân nhất thế giới. Các giá trị của họ gần gũi với Mỹ hơn là với Nga”, ông Bessent nói.