Nhân viên cũ khai được cựu chủ tịch Asanzo chu cấp 30 triệu đồng/tháng để né tránh công an mời làm việc

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) về hai tội buôn lậu và trốn thuế; Phạm Xuân Tình (TGĐ Công ty, em trai của ông Tam) về tội trốn thuế.

Theo cáo trạng, Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị cáo buộc trốn thuế hơn 15 tỉ đồng và buôn lậu lô hàng hóa 414,7 triệu đồng.

Cáo buộc buôn lậu lô hàng hóa 414,7 triệu đồng

Đối với hành vi buôn lậu, cáo trạng xác định, Công ty Sa Huỳnh đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 11-7-2018; giám đốc, đại diện theo pháp luật là Huỳnh Thị Sà Quôl. Công ty đăng ký thay đổi lần 1 ngày 5-10-2018, giám đốc, đại diện theo pháp luật là Trương Ngọc Liêm.

Ngày 5-9-2018, Công ty Sa Huỳnh mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa số tại Cảng ICD Phước Long 3, TP.HCM, nội dung lô hàng khai báo, gồm: 970 nắp đậy bằng nhựa của lò nướng thủy tinh, 940 chậu thủy tinh của lò nướng thủy tinh, 118 thiết bị đếm thời gian của lò nướng thủy tinh, 1.060 tay cầm bằng nhựa của lò nướng thủy tinh, 1.120 vỉ nướng. Tình trạng hàng hóa mới 100%. Xuất xứ Trung Quốc. Trị giá hàng hóa hơn 212 triệu đồng.

Số lượng lớn lò nướng được tháo rời ra thành từng bộ phận. Ảnh: CA

Kết quả kiểm tra hải quan xác định lô hàng là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo, đồng bộ tháo rời, tình trạng mới 100%, không thể hiện xuất xứ hàng hóa, là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện. Cơ quan Hải quan không thông quan và yêu cầu đại diện Công ty Sa Huỳnh đến làm việc.

Ngày 9-10-2018, Trương Ngọc Liêm (đại diện Công ty Sa Huỳnh) đến cơ quan Hải quan đề nghị thông quan cho lô hàng trên nhưng không được.

Ngày 3-12-2018, Cục Hải quan TP.HCM (nay là Chi cục Hải quan Khu vực II) ban hành quyết định chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xử lý.

Tại thông báo kết quả giám định xác định: Hàng hóa thu giữ nêu trên là hàng mới, không có dấu hiệu đã qua sử dụng; căn cứ mô tả cấu hình sản phẩm nêu trong hướng dẫn sử dụng để trong bộ phận thân lò và thử nghiệm vận hành thực tế trên sản phẩm thì các linh kiện, cụm linh kiện có thể ghép với nhau tạo thành lò nướng hoàn chỉnh; chức năng sử dụng là để nướng thực phẩm trong gia đình.

Theo kết luận định giá, hàng hóa buôn lậu thu giữ có giá bán là 414,7 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Cựu chủ tịch Asanzo không thừa nhận buôn lậu

Quá trình điều tra, Liêm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Liêm khai thêm Công ty Sa Huỳnh là do Tam làm chủ, để nhập lô hàng lò nướng thủy tinh cho Công ty Asanzo.

Khi bị lực lượng Hải quan phát hiện sai phạm, theo yêu cầu của Tam, Liêm đồng ý đứng tên làm người đại diện pháp luật cho Công ty Sa Huỳnh để làm việc với cơ quan hải quan. Khi cơ quan công an mời làm việc, sợ bị phát hiện, Tam đã chỉ đạo Liêm né tránh và chu cấp 30 triệu đồng/tháng.

Ngày 28-2-2024, TAND TP.HCM đã xét xử, tuyên Trương Ngọc Liêm phạm tội buôn lậu. Đối với hành vi của Phạm Văn Tam và các cá nhân, CQĐT đã tách ra để làm rõ.

Ngày 22-7-2024, sau khi thu thập kết luận giám định về phục hồi và trích xuất dữ liệu điện tử trong điện thoại di động thu của Liêm, CQĐT đã phục hồi việc giải quyết nguồn tin, nhập xử lý chung trong vụ án trốn thuế xảy ra tại Công ty Asanzo.

Qua xác minh dòng tiền, từ tháng 7-2019 đến tháng 5-2020, tài khoản của Ngô Thị Hiền (vợ Liêm) có số tiền 30 triệu đồng/tháng, tổng số tiền đã nhận là 360 triệu đồng, do các cá nhân là nhân viên của Công ty Asanzo chuyển vào.

Dữ liệu trong điện thoại di động ghi nhận một số nội dung trao đổi qua ứng dụng WhatsApp giữa Liêm và Tam; giữa Liêm và Lê Hải Dương, nội dung liên quan việc Tam yêu cầu Liêm lẩn tránh CQĐT và hàng tháng chu cấp 30 triệu đồng.

Thông tin dữ liệu phục hồi thể hiện, Liêm có cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của vợ để Tam chuyển tiền. Liêm còn viết bản cam kết với nội dung, cam kết từ ngày 11-7-2018 đến ngày 6-11-2018 Công ty Sa Huỳnh không liên quan đến Công ty Asanzo.

Tại CQĐT, Phạm Văn Tam không thừa nhận hành vi phạm tội đối với tội buôn lậu. Cựu Chủ tịch Asanzo khai là người sử dụng số điện thoại 0909.XXX.XXX (chủ đăng ký thuê bao là Công ty Asanzo) từ năm 2003 đến khi bị khởi tố. Tam sử dụng số điện thoại này để đăng ký WhatsApp được một thời gian thì không sử dụng.

Thời điểm xảy ra sự việc Công ty Sa Huỳnh nhập khẩu lò nướng thủy tinh hiệu Asanzo không đúng khai báo hải quan. Qua báo chí, Tam biết thông tin lô hàng này liên quan đến Công ty Asanzo. Sợ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, Tam liên lạc với Liêm (nhân viên cũ của công ty) để hỏi thông tin.

Tam xác định mình không phải là chủ Công ty Sa Huỳnh, không yêu cầu đứng tên giám đốc, không yêu cầu Liêm liên hệ cơ quan hải quan nhằm mục đích thông quan cho lô hàng sai phạm. Tam không xúi giục Liêm bỏ trốn, né tránh cơ quan công an, không biết bản cam kết do Liêm viết tay.

Đối với việc chuyển tiền cho Liêm, Tam khai, đầu năm 2018, vợ của Liêm vào làm việc tại Công ty Asanzo được khoảng 2 tháng thì nghỉ. Đây là nhân viên cũ, gặp khó khăn nên Tam hỗ trợ tiền hằng tháng, không liên quan đến Liêm và Công ty Sa Huỳnh.

Lê Hải Dương (nhân viên Công ty Asanzo) trình bày, quá trình làm việc tại Công ty Asanzo, Tam có nói cho Dương biết là có lô hàng của công ty đang bị Hải quan giữ lại nên cần tìm người đứng ra làm việc để lấy lô hàng ra.

Dương nói lại cho Liêm nghe và Liêm nói để mình đứng ra làm việc với cơ quan Hải quan để lấy lô hàng ra cho công ty và trao đổi trực tiếp với Tam. Sau khi Liêm làm việc có nói lại cho Dương biết lô hàng này là của Công ty Sa Huỳnh (không phải của Công ty Asanzo).

Tháng 7-2019, liên quan đến sự việc Công ty Sa Huỳnh, Tam có trao đổi với Dương và Liêm, yêu cầu Liêm đi du lịch một khoảng thời gian để né tránh cơ quan công an, đợi công ty xử lý ổn thỏa rồi quay về, công ty sẽ chịu mọi chi phí cho Liêm trong thời gian trốn tránh. Trong thời gian Liêm trốn, Dương biết là mỗi tháng Tam có chu cấp cho Liêm số tiền 30 triệu đồng

Bà Nguyễn Thị Hiền (nguyên là Thủ quỹ Công ty Asanzo, vợ cũ của Tam) cho biết, từ tháng 7-2019 đến tháng 5-2020, theo chỉ đạo của Tam, hàng tháng Hiền đưa khoảng 20-30 triệu đồng cho nhân viên để nộp vào tài khoản do Tam cung cấp. Bà Hiền không biết mục đích chuyển tiền và cũng không quen biết ai tên Ngô Thị Hiền.

CQĐT đã cho Tam đối chất với Trương Ngọc Liêm, Lê Hải Dương, Nguyễn Thị Hiền... kết quả các bên vẫn giữ nguyên lời khai như trên.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả phục hồi và trích xuất dữ liệu điện tử, kết quả xác minh thông tin tài khoản ngân hàng, lời khai của những người liên quan..., CQĐT đủ căn cứ để chứng minh Phạm Văn Tam là người tổ chức, chỉ đạo Liêm thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu lô hàng 414,7 triệu đồng.