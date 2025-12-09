Campuchia nói 6 dân thường thiệt mạng trong xung đột với Thái Lan

Campuchia hôm nay cáo buộc quân đội Thái Lan ngày 8/12 sử dụng vũ khí hạng nặng và tiêm kích F-16 để tấn công mục tiêu quân sự lẫn dân sự trên lãnh thổ Campuchia, trong đó có trường học, bệnh viện và chùa.

Theo Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra, tính đến chiều 8/12, 4 dân thường chết và 9 người bị thương trong những cuộc tấn công của Thái Lan dọc khu vực biên giới ở các tỉnh Preah Vihear và Oddar Meanchey. Bộ Quốc phòng Campuchia thông tin thêm rằng quân đội Thái Lan khai hỏa vào tỉnh biên giới Banteay Meanchey sau nửa đêm, khiến hai thường dân đang di chuyển trên quốc lộ 56 thiệt mạng do pháo kích.

Hàng chục nghìn người cũng phải sơ tán "sau cuộc pháo kích dữ dội" của quân đội Thái Lan, hành động mà Phnom Penh mô tả là vi phạm nghiêm trọng toàn vẹn lãnh thổ Campuchia và thỏa thuận hòa bình giữa hai nước.

Dân thường Campuchia sau các cuộc đụng độ ở tỉnh biên giới Oddar Meanchey hôm 8/12. Ảnh: AKP

Bộ Quốc phòng Campuchia bác bỏ tuyên bố của Quân khu 2 Thái Lan rằng lực lượng Campuchia tái bố trí vũ khí hạng nặng dọc biên giới. Trung tướng Maly Socheata, phát ngôn viên của bộ, khẳng định thông tin này sai sự thật và nhằm đánh lừa dư luận, lấy cớ để leo thang căng thẳng.

Campuchia khẳng định vẫn cam kết tôn trọng hoàn toàn lệnh ngừng bắn và các thỏa thuận hòa bình giữa hai nước.

Trong khi đó, Quân khu 2 Thái Lan cáo buộc lực lượng Campuchia rạng sáng nay tiến hành đợt tấn công mới, khai hỏa pháo phản lực đa nòng BM-21 vào 4 địa điểm phía biên giới Thái Lan là Sam Taet, Phoo Phee, Chong Ta Tew và đền Ta Kwai. Thái Lan đáp trả "theo quy tắc giao chiến để vô hiệu hóa mối đe dọa".

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 8/12 phát biểu tại Bangkok rằng tình hình đối đầu hiện nay dọc biên giới sẽ "không thể được giải quyết thông qua đàm phán".

Hình ảnh được cho là lính Thái Lan bắn hạ drone trong giao tranh ngày 8/12. Video: X/War Noir

"Phản ứng của chúng tôi nhằm làm rõ rằng họ không được phép đe dọa chủ quyền của Thái Lan. Từ giờ trở đi, sẽ không có cuộc đàm phán nào. Nếu muốn chấm dứt giao tranh, Campuchia phải tuân theo lộ trình hành động do Thái Lan đề ra", Thủ tướng Anutin nhấn mạnh.

Khi được hỏi phải mất bao lâu để kiểm soát tình hình, ông từ chối đưa ra khung thời gian, nói đây là vấn đề chiến lược.

"Nếu tiết lộ sẽ không tốt cho đất nước. Trong vấn đề tác chiến, quốc phòng và sẵn sàng chiến đấu, nhiều điều phải được giữ bí mật tuyệt đối", ông nói thêm.

Khi được hỏi thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia được ký kết tại Malaysia liệu còn hiệu lực trong bối cảnh hiện tại hay không, ông Anutin trả lời "Không. Tôi không nhớ nó là gì".

Khu vực tranh chấp biên giới và đền thờ (chấm vuông màu nâu) giữa Campuchia và Thái Lan. Đồ họa: Britannica

Campuchia - Thái Lan ngày 26/10 ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài 5 ngày hồi tháng 7. Tuy nhiên, hai bên sau đó thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Căng thẳng bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ hai nước đấu súng dọc biên giới tranh chấp, khiến hai lính Thái Lan bị thương và người dân phải sơ tán.

Tình hình tiếp tục leo thang vào rạng sáng 8/12, khi Thái Lan cáo buộc Campuchia sử dụng pháo và "đạn thả từ trên không" để tấn công binh sĩ Thái Lan ở căn cứ Anupong, khiến một lính thiệt mạng. Không quân Thái Lan sau đó triển khai tiêm kích F-16 tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Campuchia.

Tính từ đầu tháng 7 tới nay, ít nhất 50 người, cả dân thường và binh sĩ, ở hai bên đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, hơn 300.000 người phải sơ tán khỏi các khu vực xung đột.