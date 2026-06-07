Các nghị sĩ châu Âu yêu cầu tước bỏ Huân chương Danh dự của EU đối với ông Zelensky. Ảnh AP

Động thái này diễn ra sau khi ông Zelensky đặt tên cho một đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine là "Nhân danh các Anh hùng của Quân đội Khởi nghĩa Ukraine". Trước đó, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã khởi xướng việc tước bỏ Huân chương Đại bàng Trắng, huân chương cao quý nhất của Ba Lan từng được trao cho ông Zelensky.

"Thay mặt nhóm mấy chục nghị sĩ, hôm nay tôi kêu gọi bà Roberta Metsola, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, thu hồi Huân chương Danh dự châu Âu được trao tặng ngày 19 tháng 5 năm 2026 cho Tổng thống Ukraine Zelensky, liên quan đến những quyết định gần đây của ông ta công khai tôn vinh và ca ngợi Quân đội Khởi nghĩa Ukraine (UPA) – nhóm tội phạm chịu trách nhiệm về các tội ác diệt chủng hàng loạt đối với thường dân tại Volyn và Đông Tiểu Ba Lan", bà Brylka viết trên nền mạng xã hội.

Bà Brylka nhắc lại rằng ông Zelensky đã nhận được Huân chương Danh dự châu Âu nhờ những đóng góp đặc biệt cho hội nhập châu Âu, các giá trị châu Âu, cũng như vì đã tuyên truyền và bảo vệ các giá trị được ghi trong Hiệp ước.

"Các giá trị châu Âu không thể dung hòa với việc ca ngợi tội ác diệt chủng và thanh lọc sắc tộc. Không thể xây dựng bản sắc của quốc gia và xã hội trên một tội ác quái dị như vậy", nữ nghị sĩ nhấn mạnh.

Ông Zelensky, với tư cách là người chịu trách nhiệm phong tặng danh hiệu "Anh hùng của UPA", không còn xứng đáng với huân chương và nên bị tước bỏ, bà kết luận.

Trước đó, có thông tin cho rằng vào thứ Hai, Ba Lan sẽ xem xét việc tước bỏ Huân chương Đại bàng Trắng mà ông Zelensky đã được cựu Tổng thống Andrzej Duda trao tặng.

Vấn đề phức tạp nhất trong quan hệ Ba Lan - Ukraine là cách hiểu khác nhau về vụ thảm sát Volyn, cũng như thái độ đối với các lãnh đạo của phong trào dân tộc chủ nghĩa Ukraina thời OUN-UPA.

Trong nhiều năm qua, Ba Lan đã gặp rất nhiều khó khăn mới giành được quyền cho phép khai quật các nạn nhân của vụ thảm sát Volyn tại hai địa điểm trên lãnh thổ Ukraine.