Ông Putin bất ngờ thay đổi thái độ với ông Zelensky sau thư ngỏ

Ông Zelensky mới đây đã gửi thư ngỏ đề nghị ông Putin đàm phán hòa bình. Ảnh: AP.

Trong cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn hàng đầu thế giới hôm 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ những gì ông sẽ nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu hai người gặp nhau để ký kết một thỏa thuận hòa bình.

"Tạ ơn Chúa là tất cả chuyện này đã qua rồi" - Tổng thống Nga nói khi được hỏi ông sẽ phát biểu gì trong trường hợp đó.

Ông cũng khẳng định rõ ràng rằng ông có thể có thể ký một thỏa thuận với ông Zelensky, bất chấp việc Nga vẫn đặt câu hỏi về tính hợp pháp của nhà lãnh đạo Ukraine.

Theo ông Putin, Moscow muốn ký kết thỏa thuận hòa bình với Ukraine cùng "những người chắc chắn có đầy đủ tính hợp pháp theo đúng nghĩa của từ này".

"Có nhiều phương án khác nhau – Chủ tịch Quốc hội Ukraine, hoặc có thể chính ông Zelensky. Chỉ cần có thiện chí, còn cách thức hoàn tất thủ tục thì chúng tôi sẽ tìm ra" - ông Putin nói.

Tuy nhiên, ông một lần nữa khẳng định rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã "hết hạn" từ tháng 5/2024.

"Rốt cuộc sẽ có bầu cử hay không? Giờ đây dường như chẳng còn ai nhắc đến điều đó nữa" - ông Putin nhận xét.

Ông cũng cho rằng việc ông Zelensky có phải là đại diện hợp pháp của Ukraine hay không là "vấn đề cần được phân tích về mặt pháp lý".

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cho rằng giới lãnh đạo hiện nay ở Ukraine "không muốn chiến tranh kết thúc", bởi khi đó họ có nguy cơ mất quyền lực.

Ông Putin tin rằng việc giải quyết vấn đề ở Ukraine khó khăn hơn nhiều so với dự đoán của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Nga tuyên bố rằng ông Trump thực sự cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, và các đề xuất của ông về Ukraine có thể là cơ sở cho các thỏa thuận hòa bình.

Ông Putin nhấn mạnh mong muốn chấm dứt chiến tranh ở Ukraine bằng con đường ngoại giao, đồng thời cho biết Nga đã đồng ý "một số thỏa hiệp" ở Alaska - nhưng Ukraine vẫn chưa đồng ý.

"Chúng tôi muốn đạt được thỏa thuận với Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình, và về cơ bản chúng tôi đã thảo luận với Tổng thống Trump tại Anchorage" - ông Putin cho biết.

Trước đó, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố rằng cuộc chiến ở Ukraine sắp kết thúc và quân đội Nga tiếp tục tiến công "theo mọi hướng".