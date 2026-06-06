Ông Putin gọi bức thư của ông Zelensky là "thô lỗ", tiết lộ các cuộc tiếp xúc bí mật ở Kiev

Trong bài phát biểu dài 45 phút và phiên hỏi đáp kéo dài hai giờ, ông Putin đã thảo luận về chính sách kinh tế, cuộc xung đột ở Ukraine và mối quan hệ ngày càng sâu sắc của Nga với Trung Quốc, Ấn Độ và các đối tác BRICS của họ.

Bức thư của ông Zelensky

Trong phiên hỏi đáp, ông Putin đã công khai đáp trả bức thư gần đây của nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky, trong đó ông Zelensky xúc phạm ông Putin, đe dọa Nga bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, và sau đó mời ông Putin tham gia các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Putin cho biết hôm trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ cho ông xem lướt qua văn bản này, còn sáng hôm sau lại “đưa tờ giấy đó cho ông một lần nữa”. Theo lời ông Putin, ông chỉ đọc nhanh nhưng cũng đủ để đưa ra phản hồi công khai.

Ông Putin nhận xét rằng ông Zelensky đã nhắc đến tuổi tác của mình.

“Tuổi tác là điều mà ai cũng phải nghĩ tới. Nhưng theo tôi, ở độ tuổi của tôi và thậm chí lớn tuổi hơn, nhiều chính trị gia khác vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Điều quan trọng là khả năng làm việc”, ông nói.

Sau đó, ông đề cập đến vấn đề thời gian nắm quyền. Theo ông, câu trả lời rất đơn giản: “Cần phải tham gia bầu cử.”

Nếu không, việc tiếp tục giữ chức vụ cao nhất của nhà nước sẽ bị coi là hành vi tiếm quyền. Ông nhắc lại rằng chính phía Ukraine trước đây từng nói về việc sẽ sớm tổ chức bầu cử nhưng sau đó không còn đề cập đến vấn đề này nữa.

Ông Putin cũng không đồng tình với quan điểm cho rằng các bên bảo đảm cần phải được tìm kiếm ở châu Âu, trong khi từ chối vai trò đó của Donald Trump. Theo ông, Kiev vẫn sẵn sàng nhận vũ khí từ Mỹ.

Có lẽ nguyên nhân nằm ở cách ông Trump từng “dạy dỗ” ông Zelensky, thậm chí còn góp ý cả về trang phục. Ông Putin nhắc lại tình huống khó xử của ông Zelensky tại Nhà Trắng:

“Lúc nào cũng đóng vai ‘Rambo: First Blood’ thì có thể phù hợp ở một số nơi, nhưng không phải ở mọi nơi.”

Tiết lộ cuộc tiếp xúc bí mật

Sau đó, ông Putin chuyển sang điều mà ông gọi là thông tin quan trọng nhất. Ông cảnh báo rằng mình sắp tiết lộ điều chưa từng được công bố trước đây.

Theo ông, vì phía Ukraine đã bắt đầu thảo luận công khai nên ông có quyền nói một cách cởi mở.

Ba tuần trước, một doanh nhân Nga lâu năm quen biết với ông đã gọi điện cho ông. “Tôi tin tưởng ông ấy, ông ấy là người tử tế” - ông Putin nhấn mạnh.

Doanh nhân này được mời tới Kiev. Ông Putin cho biết Điện Kremlin không cử ông ta đi. Người này đã đến Kiev, gặp người đứng đầu chính quyền Ukraine tại dinh thự riêng và sau đó trở về Moscow với một thông điệp:

“Ngoài những chuyện bên lề khác, điều quan trọng nhất là Zelensky đề nghị được gặp mặt.”

Ông Putin nhắc lại rằng Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán. Tuy nhiên, Moscow không muốn “nói đi nói lại những điều vô nghĩa”, đồng thời khẳng định không ai muốn lặp lại các thỏa thuận kiểu Minsk trước đây.

Chi tiết gây tranh cãi nhất, theo ông Putin, là cuộc trao đổi với doanh nhân này diễn ra ngày 21/5. Nhưng đến ngày 22/5, quân đội Ukraine đã tấn công một khu ký túc xá của trường cao đẳng tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng.

Ông Putin nói rằng trẻ em và thanh thiếu niên đã thiệt mạng trong vụ việc, đồng thời khẳng định tại khu vực đó không có phương tiện quân sự nào.

“Tôi hỏi ông ta, điều đó có nghĩa là gì? Họ yêu cầu một cuộc gặp mặt, vậy mà họ lại thực hiện những cuộc tấn công tàn bạo, trắng trợn như giết hại trẻ em” - ông Putin nhớ lại cuộc trò chuyện với doanh nhân này sau vụ tấn công. “Họ nói ‘Tôi không có lời giải thích nào cả’”.

Ngoài ra, ông cho rằng bức thư của ông Zelensky được viết với “những yếu tố mang tính thô lỗ”.

Vì vậy, theo ông, hiện tại chưa có ý nghĩa gì trong việc gặp gỡ ông Zelensky. Và nhìn chung, điều cần hướng tới lúc này không phải là Kiev mà là những binh sĩ Nga đang chiến đấu trên tiền tuyến.

“Toàn thể đất nước đang dõi theo các bạn, tự hào về các bạn và đặt hy vọng vào các bạn. Hãy tiếp tục làm việc, các anh em!” - ông Putin phát biểu trong tiếng vỗ tay của khán phòng.

Ông kết luận: “Chúng tôi xuất phát từ thực tế rằng các hoạt động quân sự rồi sẽ kết thúc. Và chúng sẽ kết thúc bằng việc chúng tôi đạt được những mục tiêu đã đề ra.”

Nhận xét về ông Trump

Trả lời câu hỏi của người điều phối về việc liệu Tổng thống Donald Trump có phải là “cánh cửa dẫn tới hòa bình” đối với Moscow hay không, bởi ông có thể là nhà lãnh đạo duy nhất thực sự nỗ lực thúc đẩy giải pháp hòa bình, ông Putin đáp rằng nếu ông Trump “không bị đánh cắp chiến thắng trong cuộc bầu cử” và tiếp tục nắm quyền từ năm 2020, thì cuộc xung đột ở Ukraine có thể đã không xảy ra.

Ông nói thêm rằng ông tôn trọng ông Trump và biết ơn những nỗ lực của ông ấy trong việc chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, theo tổng thống Nga, các vấn đề then chốt “vẫn phải được giải quyết trực tiếp giữa Nga và Ukraine”, trong khi Mỹ và các nước khác có thể giúp tạo điều kiện và đóng vai trò là người bảo đảm.

Chủ quyền của Nga

Trong suốt bài phát biểu và những bình luận sau đó, Putin liên tục đề cập đến khái niệm chủ quyền. Bị cô lập khỏi các thể chế tài chính và thương mại phương Tây, Nga buộc phải thích nghi, cả trên chiến trường và trong lĩnh vực kinh tế.

Ông Putin nói: “Chủ quyền hàm ý thông minh hơn và mạnh mẽ hơn”, chứ không chỉ là “khả năng chống lại áp lực từ bên ngoài” . “Đây là về chất lượng của chính phủ, nền kinh tế và xã hội".

Ông Putin cũng nhắc nhở Ukraine rằng chủ quyền là yếu tố thiết yếu để giành chiến thắng quân sự. Ông nói: “Các bạn phải có nền tảng công nghiệp quốc phòng riêng. Các bạn phải có nền tảng khoa học và nguồn tài nguyên riêng. Nga có tất cả những điều đó. Vì vậy, những kẻ đang chống lại chúng ta càng sớm hiểu điều đó thì càng tốt cho chúng”.

Trung Quốc và Ấn Độ là 'đối tác chiến lược'

Ông Putin chỉ ra rằng chủ quyền cũng bao gồm việc hợp tác với những người bạn cùng chí hướng. Trong khi thương mại giữa các quốc gia Á-Âu như Nga và Trung Quốc trước đây dựa trên các cơ chế "thanh toán, hậu cần, bảo hiểm và trọng tài" được điều hành từ "một số ít trung tâm cơ sở hạ tầng phương Tây", thì Moscow và các đối tác BRICS đang xây dựng các cơ chế thay thế.

Từ nay trở đi, Nga sẽ chỉ hợp tác với các đối tác – như Ấn Độ và Trung Quốc – “tôn trọng các nghĩa vụ và cam kết tương hỗ lẫn nhau”, ông nói thêm, trước khi kêu gọi các quốc gia này phát triển lĩnh vực tài chính và công nghệ của riêng mình.

“Nga đã rút ra bài học” - ông nói. “Chúng tôi thấy rằng một số nhà cung cấp phần mềm đã rời khỏi thị trường. Chúng tôi thấy các khoản thanh toán bị chặn. Chúng tôi thấy chính trị can thiệp vào các mối quan hệ thương mại như thế nào”.

Tổng thống Putin nhận định cán cân quyền lực đang dịch chuyển về phía nhóm BRICS, đồng thời chỉ ra rằng các quốc gia BRICS chiếm 49% tăng trưởng toàn cầu trong 5 năm qua, trong khi "đóng góp của cái gọi là Nhóm Bảy nước (G7) ước tính chỉ đạt 18%".