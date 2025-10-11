Các đội hình quân nhân, khí tài trong lễ duyệt binh Triều Tiên

Triều Tiên tối 10/10 tổ chức duyệt binh quy mô lớn tại quảng trường Kim Nhật Thành ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động.

Giới chức nước này không công bố con số cụ thể về quy mô lực lượng tham gia, nhưng hình ảnh được công bố cho thấy hàng nghìn binh sĩ xếp thành các đội hình lớn diễu qua lễ đài.

Tham dự sự kiện có Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un cùng Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev và nhiều quan khách.

Trong bài phát biểu mở đầu buổi lễ, ông Kim Jong-un khẳng định "quân đội bất khả chiến bại của Triều Tiên luôn tiếp thêm sức mạnh cho Đảng Lao động trong việc vượt qua khó khăn và sớm mang lại tương lai tươi sáng cho đất nước".

Buổi lễ diễn ra trong thời tiết có mưa khá lớn.

Các quân nhân Triều Tiên trong trang phục ngụy trang.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA mô tả cuộc duyệt binh đã thể hiện "tiềm lực công nghệ quốc phòng vô tận và tốc độ phát triển đáng kinh ngạc mà thế giới không thể phớt lờ".

Khối các quân nhân từng tham chiến ở tỉnh Kursk của Nga, mang theo quốc kỳ Triều Tiên và Nga diễu qua lễ đài.

Tháng 8/2024, Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga. Triều Tiên đã cử lực lượng sang hỗ trợ Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk hồi cuối tháng 4. Chủ tịch Kim Jong-un hồi giữa năm khẳng định gửi quân tham chiến tại Kursk là "chính đáng và thực thi quyền chủ quyền để bảo vệ quốc gia anh em".

Trong cuộc điện đàm với ông Kim ngày 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ cảm kích "tinh thần hy sinh của quân nhân Triều Tiên", khẳng định hành động của họ thể hiện lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng.

Triều Tiên thường tổ chức duyệt binh với quy mô khác nhau để kỷ niệm quốc khánh, ngày thành lập Đảng Lao động và quân đội, ngày chiến thắng 27/7 và sinh nhật các cố lãnh đạo.

Lễ duyệt binh quy mô lớn gần nhất diễn ra hồi giữa năm 2023 với sự tham gia của hàng nghìn quân nhân và nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa xuyên lục địa Hwasong-17 và Hwasong-18.

Ngoài các khối quân nhân, nhiều loại khí tài hiện đại nhất của Triều Tiên cũng được phô diễn tại sự kiện, như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-20 đang được phát triển.

Loại tên lửa này sử dụng động cơ nhiên liệu rắn thế hệ mới được làm từ vật liệu composite sợi carbon. Trong cuộc thử nghiệm hồi tháng 9, động cơ đạt lực đẩy khoảng 200 tấn, vượt trội so với những mẫu động cơ tên lửa từng được Triều Tiên sản xuất trước đây.

Hwasong-20 có tầm bắn ước tính 15.000 km, ứng dụng công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép tên lửa mang theo nhiều đầu đạn để tập kích đồng thời nhiều mục tiêu.

Xe chở đạn kiêm bệ phóng tên lửa siêu vượt âm Hwasong-11Ma, còn gọi là Hwasong-11E, tại lễ duyệt binh.

Thay vì đầu đạn truyền thống, Hwasong-11Ma được trang bị phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) có hình dáng gần giống loại từng được Triều Tiên thử nghiệm năm 2022-2025. Điểm khác biệt nằm ở thiết kế cánh đuôi và phần gờ dài chạy dọc từ mũi xuống trên HGV của Hwasong-11Ma.

Phần lớn hành trình của HGV diễn ra trong khí quyển và đầu đạn có khả năng cơ động cao, khác với quỹ đạo bay ổn định ngoài khí quyển của tên lửa đạn đạo thông thường. Giới chuyên gia ước tính Hwasong-11Ma có tầm bắn 800-1.500 km, đủ sức xuyên thủng lưới phòng thủ của Hàn Quốc và Mỹ.

Xe chở đạn kiêm bệ phóng trên khung gầm 7 trục, mang ống phóng kín có thể chứa tên lửa siêu vượt âm Hwasong-8.

Hwasong-8 được cho là chế tạo trên cơ sở tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-12 hoặc Hwasong-14, được trang bị HGV với tầm bắn ước tính 2.000-4.000 km. Triều Tiên từng thử nghiệm Hwasong-8 vào tháng 9/2021.

Xe tăng chủ lực Cheonma-20 tiến qua lễ đài. Truyền thông Triều Tiên cho biết Cheonma-2 "có khả năng tấn công mạnh mẽ, được trang bị hệ thống bảo vệ đáng tin cậy".

Cheonma-2 dường như sử dụng pháo nòng trơn 125 mm thuộc dòng 2A46 hoặc biến thể 115 mm với buồng đạn mở rộng, cùng súng phóng lựu tự động AGS-17, súng máy đồng trục PKT 7,62 mm và có thể gắn thêm tên lửa chống tăng ở sườn tháp pháo.

Tháp pháo của Cheonma-2 có hình dạng góc cạnh hơn nhằm tăng thể tích để chứa thêm thiết bị quang học. Xe được ốp giáp phản ứng nổ hai bên xích, giáp lồng ở sau thân xe và tháp pháo.

Các xe bệ phóng pháo phản lực siêu lớn xuất hiện trong lễ duyệt binh. Những hệ thống này sử dụng rocket có tầm bắn 100-400 km tùy phiên bản, trong đó lớn nhất là mẫu có đường kính 600 mm.

Màn trình diễn pháo hoa tại lễ duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng tối 10/10.