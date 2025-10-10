Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nói về về vị thế quốc gia

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ngồi cùng các lãnh đạo nước ngoài trong sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động. Ảnh: Reuters.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim ca ngợi di sản của đảng Lao động, nói rằng trong suốt 80 năm lịch sử, đảng “chưa từng phạm sai lầm hay thiếu sót nào”, và đã dẫn dắt đất nước đi lên “dựa trên trí tuệ và sức mạnh của nhân dân”.

“Từ nay, chúng ta đứng trước thế giới như một dân tộc hùng cường, không có trở ngại nào không thể vượt qua, cũng không có thành tựu lớn lao nào không thể đạt được”, ông Kim phát biểu tại Sân vận động Ngày Quốc tế Lao động ở Bình Nhưỡng. KCNA cho biết các phái đoàn cấp cao nước ngoài cũng có mặt tại sự kiện.

Sự kiện diễn ra sau chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng trước của ông Kim, nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít trong Thế chiến II của Trung Quốc. Khi đó, ông Kim đã cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ duyệt binh quy mô lớn.

Pháo hoa và màn trình diễn ca nhạc trong lễ kỷ niệm diễn ra vào tối ngày 9/10. Ảnh: Reuters.

KCNA không nêu rõ danh tính các vị khách tham dự lễ kỷ niệm hôm 9/10, song trước đó, truyền thông nhà nước cho biết Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm, và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nằm trong số các lãnh đạo nước ngoài tới Bình Nhưỡng dự lễ kỷ niệm.

Các buổi biểu diễn nghệ thuật và màn đồng diễn hoành tráng được tổ chức tại sân vận động, với sự góp mặt của ông Kim cùng các vị khách quốc tế. Theo KCNA, công chúng cổ vũ nồng nhiệt, “tiếng hò reo vang dội làm rung chuyển bầu trời đêm thủ đô”.

Truyền thông Triều Tiên không đề cập đến lễ duyệt binh quy mô lớn mà dư luận từng dự đoán Bình Nhưỡng sẽ tổ chức để đánh dấu dịp kỷ niệm này.

Cũng theo KCNA, ông Kim đã hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, nói chuyến thăm của ông Lý “mở ra chương mới” trong việc tăng cường quan hệ song phương dưới sự lãnh đạo tối cao của hai nước, đồng thời cam kết thúc đẩy đối thoại chiến lược và trao đổi cấp cao. Ông Kim cũng tiếp đón Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm bằng nghi thức long trọng nhất và hai bên có cuộc hội đàm.

Trong khi đó, ông Medvedev có cuộc gặp với các quan chức cấp cao Triều Tiên và dự bữa tiệc chiêu đãi, KCNA đưa tin.