Triều Tiên tự chế tạo hệ thống phòng không giống với Pantsir của Nga

Hệ thống phòng không mới được Triều Tiên giới thiệu giống với phiên bản Pantsir của Nga. Ảnh: Army Recognition.

Hệ thống phòng không Triều Tiên tự chế tạo

Theo trang mạng Army Recognition, hệ thống phòng không này tạm gọi là Pantsir-NK, được thiết kế để đối phó với máy bay không người lái, trực thăng và các mục tiêu ở tầm thấp. Đây được xem là bước đi mới của Bình Nhưỡng trong nỗ lực hiện đại hóa mạng lưới phòng không giữa lúc nước này tăng cường hợp tác quân sự và kỹ thuật với Nga.

Điểm nổi bật của Pantsir-NK là khung gầm bánh xích, khác với các phương tiện phòng không bánh lốp trước đây. Hệ thống được cho là có hai giàn phóng, mỗi giàn chứa sáu tên lửa, tổng cộng 12 quả, cùng một radar đặt phía sau xe.

Khác với Pantsir-S1 của Nga vốn kết hợp tên lửa và pháo cỡ 30 mm, phiên bản Triều Tiên dường như chỉ sử dụng tên lửa đánh chặn. Cách thiết kế này giúp hệ thống dễ bảo dưỡng và vận hành trong điều kiện địa hình phức tạp, nhưng có thể hạn chế khả năng đối phó cùng lúc với nhiều loại mục tiêu.

Tận dụng nền tảng sẵn có

Khung gầm của Pantsir-NK có nhiều nét tương đồng với các phương tiện bánh xích khác của Triều Tiên như bệ phóng tên lửa đạn đạo Pukguksong-2 hay pháo tự hành M-1989. Việc dùng chung dây chuyền sản xuất giúp Bình Nhưỡng tiết kiệm chi phí và đảm bảo tính tương thích linh kiện.

Trong bài phát biểu tại triển lãm, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đề cập tới việc áp dụng trí tuệ nhân tạo, gợi ý rằng Pantsir-NK có thể được trang bị một số tính năng tự động hóa trong hệ thống điều khiển hoặc radar, giúp nâng cao tốc độ phản ứng trước các loại đạn dẫn đường và máy bay không người lái.

Nếu được sản xuất hàng loạt, Pantsir-NK sẽ giúp Triều Tiên lấp khoảng trống giữa các tên lửa phòng không vác vai và hệ thống tầm xa, tạo nên một mạng lưới phòng không phân tầng hoàn chỉnh hơn.

Mạng lưới phòng không đa tầng

Nga đã giới thiệu phiên bản Pantsir-SM-SV trang bị bánh xích vào năm 2024. Ảnh: Rostec.

Từ những năm 1950, Triều Tiên đã xây dựng mạng lưới phòng không dày đặc gồm pháo cao xạ, tên lửa và radar. Trong giai đoạn đầu, Bình Nhưỡng phụ thuộc vào khí tài của Liên Xô như tên lửa phòng không S-75, S-125 và S-200, cùng hàng nghìn khẩu pháo cỡ 23, 37 và 57 mm.

Về sau, nước này tự chế tạo các phiên bản nội địa của tên lửa vác vai Strela và Igla, rồi cải tiến dần để tăng khả năng cơ động và chống gây nhiễu. Từ những năm 2010, Triều Tiên phát triển hệ thống tầm xa Pon’gae-5 và Pon’gae-6, chuyển sang sử dụng radar dẫn bắn hiện đại. Nhờ vậy, dù hạn chế về công nghệ, Bình Nhưỡng vẫn duy trì được mạng lưới phòng không nhiều tầng lớp thuộc loại dày đặc nhất châu Á.

Hiện nay, các hệ thống Pon’gae-5 và Pon’gae-6 đảm nhận vai trò bảo vệ tầm xa, trong khi Pantsir-NK và các loại tên lửa vác vai đối phó mục tiêu ở tầm thấp. Trong vai trò cảnh giới trên không, Triều Tiên cũng đang thử nghiệm máy bay cảnh báo sớm đầu tiên, phát triển từ khung thân vận tải cơ Il-76 gắn radar cố định. Trên biển, tàu khu trục lớp Choe Hyon và tàu hộ tống lớp Amnok đã được trang bị biến thể Pantsir với pháo đôi 30 mm và radar đồng bộ.

Những bước nâng cấp này cho thấy Bình Nhưỡng đang tìm cách thống nhất hệ thống phòng không trên bộ, trên biển và trên không, vận hành trong cùng một mạng lưới chỉ huy.

Phản ánh hợp tác quân sự Nga – Triều Tiên

Việc Triều Tiên giới thiệu Pantsir-NK cũng phản ánh quan hệ hợp tác quân sự ngày càng chặt chẽ với Nga. Bình Nhưỡng được cho là đã cung cấp cho Moscow khoảng 200.000–260.000 quả đạn pháo mỗi tháng và được cho là đã chuyển giao các mẫu tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 và KN-24. Sau chiến dịch ở vùng Kursk, Triều Tiên tiếp tục hợp tác với Nga bằng cách đưa các công nhân sang hỗ trợ hậu cần và xây dựng.

Đổi lại, Nga được cho là đã chia sẻ công nghệ tên lửa, phòng không và nhiều hỗ trợ kỹ thuật khác. Hai nước ký kết Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 6/2024, cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực quốc phòng và hợp tác khoa học – kỹ thuật.

Theo Army Recognition, sự xuất hiện của hệ thống Pantsir-NK được xem như biểu tượng cho giai đoạn hợp tác mới giữa hai quốc gia: một sản phẩm “đậm chất Nga”, nhưng được Triều Tiên nội địa hóa để phù hợp với năng lực sản xuất và điều kiện chiến đấu trong nước.