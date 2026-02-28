Con gái ông Kim Jong-un khai hỏa súng bắn tỉa

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái Kim Ju-ae hôm 27/2 trao tặng những khẩu súng bắn tỉa đựng trong hộp chuyên dụng cho các quan chức chủ chốt của đảng và các sĩ quan quân đội cấp cao tại trụ sở Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Sự kiện diễn ra sau đại hội lần thứ IX của đảng.

Ông Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae trao tặng súng cho các quan chức, sĩ quan tại trụ sở Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên ngày 27/2. Ảnh: KCNA

"Các đồng chí đã hoàn thành những nghĩa vụ và trách nhiệm lịch sử được đảng, cách mạng, đất nước và nhân dân giao phó trong 5 năm qua", ông Kim nói trong buổi trao tặng súng. Theo ông, mẫu súng bắn tỉa này do Viện Khoa học Quốc phòng phát triển và sản xuất, là "loại vũ khí thực sự vượt trội".

Bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, là một trong những quan chức được tặng súng. Ông Kim cùng con gái và các quan chức sau đó tham gia buổi bắn đạn thật tại thao trường.

Trong những bức ảnh được truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố, Kim Ju-ae mặc áo khoác da, khai hỏa súng bắn tỉa và cầm ống nhòm để quan sát bia bắn khi ông Kim Jong-un khai hỏa. Trong một bức ảnh khác, Kim Ju-ae cùng bố đứng giữa, xung quanh là các quan chức cầm súng xếp thành hai hàng.

Kim Ju-ae trải nghiệm súng bắn tỉa tại thao trường. Ảnh: KCNA

"Bằng cách nhấn mạnh rằng Kim Ju-ae biết cách bắn súng trường, Triều Tiên ngầm phát tín hiệu cô bé đang được đào tạo để trở thành người kế nhiệm", Yang Mu-jin, giáo sư danh dự tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, Hàn Quốc, nhận định.

Ju-ae được cho là sinh năm 2012 và là con gái thứ hai của lãnh đạo Triều Tiên, theo tình báo Hàn Quốc. Triều Tiên lần đầu công khai hình ảnh Ju-ae hồi tháng 11/2022 khi cô bé tháp tùng cha trong một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Ông Kim Jong-un và con gái chụp ảnh cùng các quan chức được tặng súng. Ảnh: KCNA

Cô bé từ lâu được đánh giá là người kế nhiệm tiềm năng. Nhận định này càng được củng cố qua những lần xuất hiện công khai gần đây của Ju-ae. Đầu tháng này, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết Ju-ae đang được định hướng để trở thành người kế nhiệm.

Trong những hình ảnh được truyền thông Triều Tiên công bố hôm 26/2, Kim Ju-ae mặc áo khoác da màu đen giống cha khi theo dõi cuộc duyệt binh quy mô lớn nhân dịp đại hội đảng. Nhà phân tích Lim Eul-chul cho rằng những chiếc áo khoác, vốn là trang phục quen thuộc của ông Kim trong các sự kiện quan trọng, không đơn thuần là lựa chọn thời trang.

"Trong hệ thống biểu tượng chính trị của Triều Tiên, phong cách đó mang ý nghĩa đặc biệt. Nó gắn với hình ảnh lãnh đạo như người bảo đảm tối thượng cho an ninh quốc gia và tương lai thịnh vượng. Vì vậy, khó có thể xem là trùng hợp khi trang phục mang tính biểu tượng ấy được khoác lên con gái ông Kim", Lim cho hay.