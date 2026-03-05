Triều Tiên thử tên lửa từ tàu khu trục mới, tiến tới hạt nhân hóa hải quân

Hãng tin AP trích thông báo ngày 5-3 của hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hoàn tất chuyến kiểm tra thực địa tàu khu trục mới tại xưởng đóng tàu Nampo.

Động thái này được giới quan sát đánh giá là "cột mốc thay đổi chiến lược, đưa năng lực quân sự của Bình Nhưỡng vươn từ đất liền ra các chiến dịch hạm đội tầm xa".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phía trước) tham dự buổi vận hành thử nghiệm tàu khu trục mới Choe Hyon ngày 3-3. Ảnh: AP/ KNCA.

Trong hai ngày 3-3 và 4-3, ông Kim Jong-un đã trực tiếp kiểm tra tàu khu trục lớp 5.000 tấn mang tên Choe Hyon, chiến hạm hiện đại nhất của nước này tính đến hiện tại.

Tàu Choe Hyon được thiết kế đa nhiệm, tích hợp từ hệ thống phòng không, chống hạm đến các loại tên lửa đạn đạo và hành trình tầm xa.

Tàu khu trục Choe Hyon. Ảnh: AP/ KNCA.

Tại đây, ông Kim Jong-un cũng đã chứng kiến cuộc thử nghiệm phóng tên lửa hành trình "chiến lược".

Hình ảnh từ truyền thông nhà nước Triều Tiên cho thấy các đầu đạn rời bệ phóng trong những cột khói trắng dưới sự quan sát trực tiếp của ông Kim từ bờ biển.

KNCA mô tả đây là loại vũ khí "chiến lược", thuật ngữ thường dùng để chỉ các hệ thống có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Hình ảnh do Chính phủ Triều Tiên cung cấp ngày 4-3, được cho là ghi lại cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình từ tàu khu trục mới Choe Hyon. Ảnh: AP/ KNCA

Tại buổi thị sát, ông Kim Jong-un cho biết các nỗ lực trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân đang "đạt tiến độ khả quan".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh năng lực tác chiến mới này sẽ tạo ra bước ngoặt căn bản trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đồng thời tuyên bố "đây là thành tựu mà chúng ta đã không thể đạt được trong suốt nửa thế kỷ qua".

Nhằm duy trì đà phát triển, ông Kim Jong-un chỉ thị đóng mới ít nhất hai tàu chiến cùng lớp hoặc cao hơn mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Một tàu khu trục thứ ba đang được khẩn trương hoàn thiện tại Nampo, dự kiến bàn giao vào tháng 10-2026.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) kiểm tra tàu khu trục mới Choe Hyon tại xưởng đóng tàu Nampo vào ngày 3-3. Ảnh: AP/ KNCA.

Tuy nhiên, hãng tin AP dẫn nguồn giới quân sự Hàn Quốc cho biết vẫn còn nhiều nghi vấn về năng lực thực chiến của lớp tàu này.

Trước đó vào tháng 5-2025, chiếc tàu thứ hai cùng lớp mang tên Kang Kon đã gặp sự cố nghiêm trọng trong buổi lễ hạ thủy tại cảng Chongjin. Dù Bình Nhưỡng khẳng định đã sửa chữa xong, các chuyên gia quốc tế vẫn hoài nghi về độ ổn định của hệ thống vũ khí trên tàu.

Liên quan đến tình hình khu vực, ông Kim Jong-un lặp lại quan điểm không công nhận Đường ranh giới phía Bắc (NLL) do Liên hợp quốc thiết lập sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Tại Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã đưa ra kế hoạch mở rộng kho vũ khí hạt nhân và giữ thái độ cứng rắn với Hàn Quốc.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đi kèm yêu cầu Washington từ bỏ việc coi phi hạt nhân hóa là điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán.