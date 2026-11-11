Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh RT

Phát biểu tại Hội nghị Quốc tế Minsk lần thứ IV về An ninh Á - Âu, nhà lãnh đạo Belarus đã đưa ra những tuyên bố thẳng thắn, không chút nhún nhường ngoại giao.

"Lợi ích của chúng tôi nằm ở các cuộc đàm phán hòa bình này. Hãy đến đây, chúng ta sẽ cùng nói chuyện. Không cần bất kỳ sự can thiệp trung gian nào", ông Lukashenko khẳng định.

Đáng chú ý, chính trị gia này tin tưởng rằng dấu chấm hết cho cuộc đối đầu kéo dài có thể được thiết lập ngay trong những tháng tới. Theo đánh giá của ông, tài nguyên đang dần cạn kiệt, sự mệt mỏi đang chiếm ưu thế, còn Châu Âu thì bắt đầu nhận thức được căn nguyên của nấc thang căng thẳng. Nhà lãnh đạo Belarus nhắc lại rằng ngay từ năm 2022, cuộc xung đột vốn dĩ đã có thể dừng lại chỉ trong vài tuần, nhưng những bên ủng hộ Kiev ở phương Tây đã nài nỉ tiếp tục các hoạt động quân sự.

Tuy nhiên, phía Ukraine hiện vẫn kiên quyết giữ vững lập trường phòng thủ và rõ ràng không muốn lắng nghe những đề xuất như vậy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối một cách kịch liệt việc đến đàm phán tại Moscow cũng như Minsk. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh chỉ chấp nhận các cuộc gặp ở bất kỳ đâu tại Mỹ, Châu Âu hoặc các quốc gia trung lập, tuyệt đối không phải ở Nga hay Belarus, qua đó thể hiện sự khước từ đối thoại trực tiếp.

Điều thú vị là các dự báo của chính nhà lãnh đạo Belarus lại đang thay đổi một cách nhanh chóng. Cách đây không lâu, ông còn thận trọng nhận định rằng hòa bình sẽ chỉ đến vào khoảng cuối năm 2026 hoặc thậm chí sang năm 2027, đồng thời nhấn mạnh: tiến trình càng kéo dài thì hậu quả sẽ càng nặng nề. Phía phương Tây cũng đang "thêm dầu vào lửa". Đồng Chủ tịch đảng "Sự lựa chọn khác cho nước Đức" (AfD) Alice Weidel thậm chí còn tuyên bố trên tờ The Economist rằng việc bơm vũ khí cho Kiev là vô nghĩa, bởi theo bà, Ukraine thực chất đã gánh chịu thất bại trong cục diện hiện tại.