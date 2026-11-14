Hà Nội sẽ xử lý tình trạng cây hoa sữa trồng quá dày, thay thế các loại cây không phù hợp

Chiều 13/11, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm của kế hoạch là giải quyết dứt điểm những bất cập về an toàn và cảnh quan, trong đó trực tiếp xử lý tình trạng cây hoa sữa bủa vây khu dân cư tại một số tuyến phố.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, ngay trong năm 2027, cơ quan chức năng sẽ rà soát toàn diện và xây dựng phương án xử lý đối với những cây hoa sữa trồng mật độ dày đặc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống của người dân.

Cây hoa sữa mật độ dày tại một tuyến phố Hà Nội

Cùng thời gian này, các cây cong nghiêng có nguy cơ gãy đổ, cây che khuất biển báo, đèn tín hiệu và camera giao thông cũng được đưa vào diện phải xử lý dứt điểm nhằm bảo đảm an toàn đô thị.

Đối với những cây xanh chưa phù hợp về chủng loại hoặc sai định hướng cảnh quan, thành phố sẽ từng bước cải tạo, thay thế theo lộ trình từ năm 2027 đến 2030. Nhằm duy trì độ che phủ bóng mát và tránh tình trạng đốn hạ đồng loạt, tỷ lệ thay thế hằng năm được cơ quan quản lý khống chế không vượt quá 20% tổng số cây hiện có trên từng tuyến đường.

Trước mắt, ngay trong quý IV/2026, lực lượng chức năng ưu tiên xử lý khẩn cấp những cây đã chết khô, sâu mục thân, gốc hoặc có nguy cơ gãy đổ trực tiếp đe dọa đến an toàn giao thông. Song song với việc chặt hạ cây nguy hiểm, Hà Nội vẫn duy trì định hướng khảo sát, bảo tồn nghiêm ngặt hệ thống cây cổ thụ, cây di sản và những hàng cây mang nét đặc trưng của Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo phát biểu tại hội nghị

Cùng với việc chấn chỉnh hệ thống cây xanh mặt đường, thành phố đang giao chính quyền cấp cơ sở rà soát điều kiện thực tế tại 517 vị trí để phát triển mô hình vườn hoa "bỏ túi" và tiểu cảnh. Ở những khu vực mật độ xây dựng cao, thiếu quỹ đất, Hà Nội dự kiến thí điểm phủ xanh trụ cầu, tường hầm chui, nút giao và nhà chờ xe buýt. Mô hình "thành phố bọt biển" với các bồn cây thu nước, rãnh sinh học cũng được nghiên cứu áp dụng để giữ nước tự nhiên, giảm tải cho hệ thống thoát nước mặt mỗi khi mưa lớn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo yêu cầu các đơn vị trực thuộc và chính quyền địa phương phân công rõ đầu mối, không để xảy ra tình trạng khoảng trống hoặc chồng chéo trách nhiệm.

Ông Bảo nhấn mạnh, hiệu quả của đề án "phải được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong quản lý và duy trì không gian xanh, bảo đảm an toàn cây xanh, nâng cao chất lượng công viên, vườn hoa, mặt nước để người dân trực tiếp được thụ hưởng".