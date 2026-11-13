Kiev tố Nga ồ ạt dội "bão lửa" xuống Ukraine, "sát thủ" phản lực lộ chiến thuật đáng sợ

Một tòa nhà ở Rivne bị hư hại sau cuộc không kích ngày 13/11. (Ảnh: Cảnh sát khu vực Rivne)

Quân đội Nga đã tiến hành các đợt tấn công trên diện rộng nhằm vào 6 khu vực của Ukraine trong đêm 12 và rạng sáng 13/11, gây thương vong và thiệt hại tại Kiev, Odessa, Rivne, Zaporizhzhia, Sumy và Vinnytsia.

Theo giới chức Ukraine, ít nhất 5 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Các lực lượng cứu hộ phải khẩn trương sơ tán người dân, giải cứu nạn nhân và dập lửa tại nhiều địa điểm.

Tại thủ đô Kiev, một người bị thương. Nhân viên y tế đã sơ tán 30 người, trong khi lực lượng cứu hộ giải cứu thêm 7 người mắc kẹt bên trong. Đám cháy sau đó được khống chế.

Tại thành phố cảng Odessa ở miền Nam, các cuộc tấn công của Nga khiến 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Một ngôi nhà riêng bị hư hại và bốc cháy, trong khi 11 ô tô cũng bị phá hủy hoặc hư hại.

Ở thành phố Rivne, một UAV Nga đánh trúng tòa nhà nhiều tầng, khiến 6 người bị thương. Một nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Hơn 40 cư dân đã được sơ tán.

Các cuộc tấn công khác tại huyện Rivne cũng phá hủy một ô tô, làm hư hại nhà dân và nhà để xe. Một cơ sở kinh doanh bị đánh trúng, gây hỏa hoạn. Một người đàn ông 46 tuổi phải nhập viện.

Tại thành phố Zaporizhzhia ở Đông Nam Ukraine, hai đợt tấn công khiến một người thiệt mạng và 4 người bị thươn. Nhiều ngôi nhà riêng bị hư hại.

Trong khi đó, tại tỉnh Sumy, UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga tấn công vào Seredyna-Buda thuộc huyện Shostka trong đêm 13/11, khiến 2 người thiệt mạng.

Một căn hộ ở Zaporizhzhia bị ảnh hưởng trong cuộc không kích ngày 13/11. Ảnh: Hội đồng Quốc phòng Khu vực Zaporizhzhia

Nga gia tăng sử dụng UAV phản lực, Ukraine đối mặt thách thức mới

Ukraine cáo buộc các cuộc tập kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Nga đang triển khai chiến thuật mới với các UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực, giúp chúng tiếp cận mục tiêu với ít tiếng ồn cảnh báo hơn đáng kể.

Theo chuyên gia công nghệ vô tuyến Ukraine kiêm cố vấn của Tổng thống Zelensky, Serhii Beskrestnov, được công bố hôm 12/11, lực lượng Nga đang thử nghiệm việc tắt động cơ UAV ngay trước thời điểm va chạm, khiến chúng lướt tới mục tiêu trong trạng thái khó bị phát hiện bằng âm thanh.

Chiến thuật này có thể khiến công tác phát hiện và đánh chặn UAV của Ukraine trở nên khó khăn hơn, làm gia tăng nguy cơ đối với các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự.