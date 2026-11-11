Binh sĩ Ukraine tiết lộ điều bất ngờ khiến họ suy sụp trên chiến tuyến, nhưng không phải là hỏa lực của Nga

Một binh sĩ Ukraine. Nguồn: Lữ đoàn Spartan

Cụ thể, 60% binh sĩ được khảo sát xuất hiện dấu hiệu kiệt sức sau tháng đầu tiên. Đến ngày thứ 60, tỷ lệ này tăng lên 80%.

Đáng chú ý, nguyên nhân gây áp lực lớn nhất không phải pháo kích hay hỏa lực Nga, mà là tình trạng thiếu nước và nguồn tiếp tế.

Sau 60 ngày, nhiệm vụ chiến đấu biến thành cuộc chiến sinh tồn

Nghiên cứu được tiến hành trong tháng 6 và tháng 7/2026, với sự tham gia của 1.616 binh sĩ và 174 chỉ huy ở cấp đại đội, tiểu đoàn và lữ đoàn.

Tình trạng thiếu lực lượng dự bị được huấn luyện khiến nhiều binh sĩ Ukraine phải giữ nguyên vị trí chiến đấu trong thời gian dài, vượt xa giới hạn có thể duy trì hiệu quả. Một số người phải bám trụ nhiều tháng mà không được thay quân.

Văn phòng Thanh tra Quân sự nhận định, sau 60 ngày, nhiệm vụ tại tiền tuyến không còn đơn thuần là hoạt động chiến đấu mà chuyển thành "sự sinh tồn trong lúc chờ được luân chuyển".

Cơ quan này cũng rà soát 853 đơn khiếu nại của binh sĩ và gia đình liên quan đến việc triển khai quân kéo dài trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2026. Thời gian triển khai trung bình lên tới 115 ngày.

Thiếu nước và tiếp tế đáng sợ hơn cả pháo kích

Kết quả khảo sát cho thấy 83% binh sĩ đánh giá tác động của tình trạng thiếu nước là nghiêm trọng, trong khi 76% cho biết việc không được tiếp tế là vấn đề lớn.

Ngoài ra, các yếu tố gây căng thẳng còn bao gồm không nắm được tình hình chiến trường, chứng kiến đồng đội thiệt mạng, tình trạng cô lập, công sự kém chất lượng, không thể rời khỏi nơi trú ẩn và mất liên lạc với chỉ huy.

Những áp lực này để lại hậu quả rõ rệt. Các triệu chứng phổ biến gồm rối loạn giấc ngủ, dễ nổi nóng, lo âu thường trực và suy giảm thể chất, trong đó có teo cơ.

Đáng chú ý, cứ 5 binh sĩ thì có 1 người thừa nhận từng nghĩ rằng mình sẽ không thể sống sót trở về khi đang làm nhiệm vụ tại tiền tuyến.

Bám trụ càng lâu, nguy cơ suy sụp càng lớn

Hậu quả của việc triển khai quân kéo dài không chấm dứt ngay cả khi binh sĩ được rời khỏi vị trí chiến đấu.

Theo nghiên cứu, 60% cần hơn hai tuần để hồi phục sau những đợt triển khai dài ngày, trong khi cứ 4 người thì có 1 người cho biết họ không bao giờ hồi phục hoàn toàn.

Tình trạng đặc biệt nghiêm trọng ở nhóm binh sĩ phải làm nhiệm vụ liên tục từ 180 ngày trở lên mà không được luân chuyển. Trong nhóm này, 48,7% không thể hồi phục hoàn toàn, 17,3% từng có ý nghĩ tự làm hại bản thân và 46,9% từng nghĩ đến việc bị thương như một cách để thoát khỏi vị trí chiến đấu.

Trước thực trạng trên, Văn phòng Thanh tra Quân sự Ukraine cho rằng cần cải tổ công tác huấn luyện tâm lý, chiến thuật và y tế cho binh sĩ.

Cơ quan này đã phối hợp với các chỉ huy xây dựng dự thảo "Quy trình đánh giá vị trí chiến đấu", nhằm kiểm soát thời gian triển khai và hạn chế tình trạng quân nhân phải bám trụ quá lâu. Văn bản hiện được trình lên Bộ chỉ huy cấp cao Ukraine xem xét.