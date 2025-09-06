Bộ trưởng Quốc phòng Israel: ‘Cánh cổng địa ngục’ đã mở ở Gaza

Ngày 5-9, trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz cho biết "chốt chặn hiện đang được gỡ bỏ khỏi cánh cổng địa ngục ở Gaza", đồng thời thông báo rằng "lệnh sơ tán đầu tiên đã được gửi đến một tòa nhà khủng bố nhiều tầng ở TP Gaza, trước một cuộc tấn công", theo tờ Times of Israel.

“Khi cánh cửa được mở, nó sẽ không đóng lại. Các chiến dịch của Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ được tăng cường cho đến khi [lực lượng] Hamas chấp nhận các điều kiện của Israel để chấm dứt chiến sự, bắt đầu bằng việc trả tự do cho tất cả con tin và [Hamas] từ bỏ vũ khí. Nếu không, họ sẽ bị tiêu diệt” - ông Katz cảnh báo.

Người dân Palestine bỏ chạy khi khói bao phủ khu vực gần Mushtaha Tower (TP Gaza) ngày 5-9. Ảnh: AFP

Theo đài phát thanh quân đội Israel, tòa nhà mà ông Katz nhắc đến là Mushtaha Tower ở phía tây TP Gaza, nơi đã bị lực lượng Israel tấn công và phá hủy một phần trước đó trong cuộc chiến.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi lệnh sơ tán bắt buộc được ban hành đối với Mushtaha Tower cao 12 tầng, tòa nhà đã bị máy bay chiến đấu Israel tấn công, theo kênh Al Jazeera. Israel cho rằng cơ sở hạ tầng khủng bố của Hamas nằm bên trong tòa nhà, được sử dụng để thúc đẩy và thực hiện các âm mưu khủng bố chống lại lực lượng Israel trong khu vực

Cũng trong ngày 5-9, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Avichay Adraee nói rằng lực lượng nước này sẽ nhắm mục tiêu vào một số tòa nhà ở TP Gaza trong những ngày tới.

“Trong những ngày tới, [lực lượng Israel] sẽ tấn công một số tòa nhà đã được [Hamas] chuyển đổi thành cơ sở hạ tầng khủng bố để chuẩn bị mở rộng hoạt động vào TP Gaza: camera, phòng quan sát, vị trí bắn tỉa và phóng tên lửa chống tăng, cũng như các trung tâm chỉ huy và kiểm soát” - ông Adraee cho hay.

Trước những lời cảnh báo và hành động của Israel, Hamas cùng ngày đã công bố đoạn video ghi lại cảnh hai con tin bị chở đi quanh TP Gaza, theo đài CNN.

Hai con tin được xác định là anh Alon Ohel và Gilboa-Dalal. Trong đoạn cuối video, hai người ôm nhau và tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau.

"Không thể tin được là tôi lại gặp anh" - anh Gilboa-Dalal nói nhiều lần trong video.

Đoạn video được phát hành vào đúng ngày thứ 700 của cuộc chiến, đánh dấu bằng các cuộc biểu tình trên khắp Israel kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn để thả các con tin.