Houthi thề trả thù cho loạt lãnh đạo bị Israel hạ sát

"Xin thề trước Thượng đế, nhân dân Yemen thân yêu, gia đình của những người thiệt mạng và bị thương rằng chúng tôi sẽ trả thù", Mehdi al-Mashat, người đứng đầu hội đồng chính trị tối cao của nhóm vũ trang Houthi tại Yemen, tuyên bố hôm 30/8.

Ông cũng cảnh báo các công ty nước ngoài "nên rời Israel trước khi quá muộn".

Nhóm Houthi trước đó cho biết ông Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, quan chức đứng đầu chính quyền Houthi ở thủ đô Sanaa và được nhóm gọi bằng chức danh "thủ tướng", cùng một số lãnh đạo chính trị cấp cao đã bị Israel hạ sát. Những người khác bị thương từ trung bình đến nghiêm trọng, đang được điều trị.

Đám cháy lớn sau khi Israel không kích một số khu vực ở thủ đô Sanaa của Yemen ngày 24/8. Ảnh: AFP

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã không kích mục tiêu ở thủ đô Sanaa của Yemen ngày 28/8, sau khi có tin tình báo rằng khoảng 10 quan chức nội các Houthi tập trung tại một địa điểm để nghe bài phát biểu của thủ lĩnh Abdul Malik al-Houthi. Kênh Channel 12 của Israel ngày 29/8 cho biết IDF đánh giá toàn bộ nội các Houthi, gồm 13 người, có thể đều bị hạ sát.

Ông al-Rahawi đứng đầu chính quyền Houthi ở thủ đô Sanaa từ tháng 8/2024, từng xuất hiện trước công chúng hôm 27/8 khi tham dự sự kiện ở Sanaa. Đây là quan chức cấp cao nhất của nhóm thiệt mạng trong loạt cuộc tấn công của Israel nhằm vào Houthi kể từ khi chiến sự ở Gaza bùng phát.

Israel trước đây thường nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng của Yemen như cảng biển, trạm điện. Cuộc không kích lần này đánh dấu chuyển hướng trọng tâm hoạt động của Israel sang ám sát nhân sự cấp cao của đối phương. "Đây là sự leo thang có thể sẽ làm rung chuyển nòng cốt lãnh đạo của Houthi", nhà phân tích Mohammed Al Basha nhận định.

Houthi là nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shiite nổi lên ở Yemen từ những năm 2000, nhằm đối đầu với cựu tổng thống Ali Abdullah Saleh, người điều hành đất nước từ năm 1990 cho đến khi từ chức năm 2012. Năm 2014, Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa, lật đổ chính quyền được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi và khiến ông phải lưu vong.

Nhóm này là một phần của "trục kháng chiến" của Iran, liên minh gồm các nhóm vũ trang chống Israel trên khắp Trung Đông.

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra tại Dải Gaza hồi tháng 10/2023, lực lượng Houthi đã nhiều lần phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel nhằm thể hiện tình đoàn kết với Hamas. Hầu hết đòn tấn công của Houthi đều bị đánh chặn, nhưng nhiều tên lửa đạn đạo đã vượt qua lưới phòng không đa tầng ở Israel và gây thiệt hại.