Nga lên tiếng trước thông tin cung cấp vị trí phòng không Iran cho Israel

Phòng không Iran tỏ ra bất lực trong xung đột 12 ngày với Israel hồi tháng 6. Ảnh minh họa. Nguồn: Army Recognition.

Truyền thông Iran gần đây dẫn lời một quan chức, nói rằng Nga có thể đã cung cấp vị trí phòng không Iran cho Israel trong 12 ngày xung đột hồi tháng 6. Nga khẳng định đây là những thông tin được tung ra nhằm chia rẽ quan hệ Moscow – Tehran, theo RT.

Xung đột Israel – Iran nổ ra với lý do Tehran tiến gần tới việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Các cuộc không kích do Israel thực hiện đã gây thiệt hại đáng kể cho các nhà máy hạt nhân, khiến nhiều nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng, cũng như khiến năng lực phòng không Iran tê liệt.

Nga khi đó đã chỉ trích các cuộc không kích của Israel là hành động “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”. Tuy vậy, một số tờ báo Iran lại cho rằng Moscow “không hỗ trợ đủ” cho Tehran trong cuộc đối đầu với Israel.

Truyền thông Iran gần đây dẫn lời ông Mohammad Sadr – thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran, cho rằng Nga đã “cung cấp vị trí các hệ thống phòng không Iran cho Israel”.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/8 khẳng định đây là “tuyên bố vô căn cứ và vô lý đến mức buộc ngay cả Bộ Ngoại giao Iran cũng phải lên tiếng phản hồi”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, nói phát biểu của ông Sadr “không có bằng chứng” và “không phản ánh lập trường chính thức của Tehran”.

Moscow nhận định việc những thông tin như vậy liên tục xuất hiện cho thấy có “chiến dịch tung tin sai lệch có tổ chức” nhằm chia rẽ quan hệ hai nước. Nga khẳng định vẫn coi các cuộc không kích của Israel vào Iran là hành động “không thể biện minh” và tiếp tục ủng hộ quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình của Tehran.

Nga và Iran có quan hệ hợp tác lâu dài. Cả hai đều chịu sức ép trừng phạt từ phương Tây. Đầu năm nay, hai nước đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, năng lượng hạt nhân dân sự và chống trừng phạt.

Nga cũng đóng vai trò then chốt trong chương trình hạt nhân dân sự của Iran, đặc biệt là tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr.