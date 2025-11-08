Nga lên tiếng thông tin Ngoại trưởng Lavrov làm mất lòng Tổng thống Putin

Ngày 7-11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định những đồn đoán rằng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov không còn được Tổng thống Nga Vladimir Putin tín nhiệm là thông tin hoàn toàn sai sự thật, theo tờ Politico.

Tại một cuộc họp báo, ông Peskov cho biết nhà ngoại giao kỳ cựu Lavrov vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò của mình.

"Tôi sẽ trả lời ngắn gọn: những thông tin này (ông Lavrov mất đi sự ủng hộ của ông Putin) không hề đúng sự thật…Chắc chắn là vậy. Tất nhiên, ông Lavrov vẫn đang làm việc dưới cương vị Ngoại trưởng” - ông Peskov khẳng định.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát biểu này được đưa ra sau khi tờ Moscow Times - tờ báo độc lập có trụ sở tại Hà Lan, hôm 6-11 đưa tin rằng ông Putin đã gạt ông Lavrov sang một bên sau khi ông Lavrov điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - sự kiện được cho là đã dẫn đến việc hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Budapest (Hungary).

Mặc dù là thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga, ông Lavrov đã vắng mặt bất thường trong cuộc họp quan trọng do Tổng thống Putin chủ trì vào ngày 5-11, làm dấy lên nghi vấn về vị thế của ông tại Điện Kremlin.

Trong khi đó, báo Nga Kommersant nói rằng ông Lavrov đã báo cáo và thỏa thuận trước với cấp trên về việc vắng cuộc họp này.

Theo trang web của Bộ Ngoại giao Nga, lần xuất hiện công khai gần đây nhất của ông Lavrov là vào ngày 28-10, khi ông tham gia Hội nghị quốc tế Minsk về an ninh Á-Âu tại thủ đô Belarus.

Ông Lavrov, 76 tuổi, cũng sẽ không dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay được tổ chức tại Nam Phi, mặc dù ông thường đảm nhiệm vai trò này. Điện Kremlin tuần này cho biết Phó Chánh Văn phòng Chính phủ Maxim Oreshkin sẽ dẫn đầu đoàn Nga tại hội nghị này vào cuối tháng 11.