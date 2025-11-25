Bộ trưởng Lục quân Mỹ bí mật gặp phái đoàn Nga

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll được kỳ vọng là nhân tố mới có thể thúc đẩy Nga và Ukraine chấp nhận một thỏa thuận hòa bình. Ảnh: NurPhoto.

Một quan chức Mỹ nói với hãng tin ABC News rằng đây là bước tiếp nối các cuộc gặp với phái đoàn Ukraine ở Geneva (Thụy Sĩ) cuối tuần qua, nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình cho Kiev.

Quan chức giấu tên này cho biết ông Driscoll dự kiến gặp lại phái đoàn Nga vào ngày 25/11. Hiện chưa rõ các quan chức Nga trong phái đoàn gồm những ai, nhưng ông Driscoll là thành viên cấp cao nhất của phái đoàn Mỹ. Không có bất kỳ nhà ngoại giao Mỹ nào tham gia họp với phía Nga ở Abu Dhabi.

Quan chức Mỹ nói cuộc gặp nhằm đặt nền móng cho các cuộc đàm phán cấp cao hơn trong tương lai, đồng thời cho biết thêm rằng phái đoàn Nga tham dự với sự chấp thuận của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cuộc gặp chưa từng được tiết lộ này diễn ra ngay sau hội đàm tại Geneva giữa Mỹ và Ukraine cuối tuần qua. Phái đoàn Mỹ tại Geneva do Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff và Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll dẫn đầu.

ABC News cho biết kế hoạch hòa bình 28 điểm mà Mỹ đưa ra Ukraine ở Geneva đã được điều chỉnh thành 19 điểm. Sau khi kết thúc hội đàm tại Geneva, ông Rubio trở về Mỹ còn Bộ trưởng Lục quân Driscoll đến Abu Dhabi.

Ông Driscoll đang thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong tiến trình hòa bình ở Ukraine, sau khi ông có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó tổng thống JD Vance cách đây hai tuần.

Ông Driscoll là bạn học cũ và là nhân vật thân cận với ông Vance. Thông thường, một bộ trưởng phụ trách quân chủng không tham gia vào hoạt động ngoại giao, nhưng việc cử đại diện quân sự có thể được cả Nga và Ukraine nhìn nhận tích cực.

Ở Kiev, ông Driscoll đã thẳng thừng chỉ trích giới lãnh đạo Ukraine, cho rằng quân đội Ukraine đang ngày càng thất thế trên chiến trường và hối thúc nước này chấp thuận đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Trump trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Tháp tùng ông Driscoll đến Ukraine vào tuần trước có Đại tướng Randy George, Tổng tham mưu trưởng Lục quân; Đại tướng Chris Donahue, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi; Hạ sĩ quan cao cấp nhất Lục quân Michael Weimer và Trung tướng Curtis Buzzard, người đứng đầu chương trình hỗ trợ quân sự Mỹ dành cho Ukraine.

Những sĩ quan cấp cao này không tham dự các cuộc gặp sau đó ở Geneva và cũng không tham gia vào cuộc trao đổi mới nhất giữa Mỹ và Nga tại Abu Dhabi, theo ABC News.