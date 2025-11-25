Nga ngỏ ý sửa đổi đề xuất hòa bình của ông Trump, bác bỏ đề xuất của châu Âu

Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov. Ảnh: Reuters.

Theo RT, trong tuyên bố mới nhất từ phía Nga, ông Ushakov nói “nhiều” điểm trong đề xuất ban đầu của Mỹ “có thể chấp nhận được” đối với Moscow.

Washington đã gửi bản kế hoạch hòa bình cho cả Nga và Kiev. Chi tiết bản đề xuất không được công bố chính thức, nhưng các nguồn tin cho hay tài liệu bao gồm việc thừa nhận trên thực tế về quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea và vùng Donbass, giới hạn quy mô quân đội Ukraine và quy định Kiev không được gia nhập NATO.

Hôm 23/11, phái đoàn Mỹ và Ukraine đã họp tại Geneva (Thụy Sĩ) để thống nhất các điều khoản hòa bình. Đề xuất hòa bình được cho là đã rút gọn xuống còn 19 điểm, nhưng các điểm mấu chốt sẽ cần được Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky phê duyệt.

Về phía Nga, ông Ushakov cho biết Moscow đã nhận được “tín hiệu” từ Mỹ, rằng Washington muốn thảo luận trực tiếp về đề xuất vào một thời điểm nào đó, nhưng hiện hai bên chưa có sắp xếp cụ thể.

“Bản dự thảo hòa bình chắc chắn sẽ được rà soát và điều chỉnh – từ phía chúng tôi, và chắc chắn từ phía Ukraine, cũng như từ phía Mỹ và châu Âu. Đây là vấn đề rất hệ trọng”, ông Ushakov nói.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định đề xuất của Mỹ có thể trở thành “cơ sở cho thỏa thuận hòa bình cuối cùng”.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu cuối tuần qua đã đưa ra một bộ yêu cầu riêng cho thỏa thuận hòa bình tương lai, dường như đi ngược lại vài điểm chính trong kế hoạch do Mỹ soạn thảo. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 23/11 tuyên bố không nên đặt giới hạn đối với quân đội Ukraine và EU phải giữ vai trò “trung tâm” trong tiến trình hòa bình. Bà nhấn mạnh biên giới Ukraine không thể bị thay đổi “bằng vũ lực”.

Bình luận về động thái này, ông Ushakov gọi những điều kiện của EU là “thiếu xây dựng” và khẳng định Nga sẽ không chấp nhận.

Hiện tại, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết sự đồng thuận từ Moscow cũng là điều quan trọng để bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào có thể được thực thi.