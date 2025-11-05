Bộ trưởng Israel cáo buộc Thị trưởng trẻ nhất New York 'ủng hộ Hamas'

"Thành phố từng là biểu tượng cho tự do toàn cầu đã trao chìa khóa cho một người ủng hộ Hamas", Amichai Chikli, Bộ trưởng Cộng đồng người Do Thái ở Hải ngoại và Chống chủ nghĩa bài Do Thái của Israel, đăng trên X hôm nay, đề cập việc ứng viên đảng Dân chủ Zohran Mamdani đắc cử Thị trưởng New York.

Theo Chikli, quan điểm của ông Mamdani "không khác mấy so với những kẻ đã sát hại 3.000 người Mỹ cách đây 25 năm", đề cập vụ tấn công khủng bố của al-Qaeda vào nước Mỹ ngày 11/9/2001.

"New York sẽ không bao giờ còn như trước nữa, đặc biệt là đối với cộng đồng người Do Thái. Tôi kêu gọi người Do Thái ở New York hãy nghiêm túc cân nhắc việc chọn đất nước Israel làm ngôi nhà mới của mình", Bộ trưởng Chikli nêu thêm.

Ông Zohran Mamdani trả lời báo chí tại New York ngày 4/11. Ảnh: AFP

Thứ trưởng Ngoại giao Israel Sharren Haskel gọi việc Mamdani được bầu làm Thị trưởng New York là "cực kỳ đáng lo ngại vì ông từng có lời lẽ chống Israel và bài Do Thái". Bộ trưởng Di sản Amichay Eliyahu chỉ trích những người Do Thái ủng hộ Mamdani, cáo buộc họ "giơ tay ủng hộ chủ nghĩa bài Do Thái ngay tại trung tâm nước Mỹ".

Ông Mamdani hiện chưa lên tiếng về những phát biểu của giới chức Israel.

Ông Mamdani, 34 tuổi, trở thành người Hồi giáo đầu tiên, người gốc Nam Á đầu tiên và cũng là người trẻ nhất trong hơn một thập kỷ qua giữ chức vụ Thị trưởng New York, sau cuộc bầu cử hôm 4/11. Ông sẽ nhậm chức vào tháng 1/2026.

Mamdani từ lâu đã ủng hộ cho sự nghiệp của người Palestine. Ông mô tả Israel là "chế độ phân biệt chủng tộc" và gọi cuộc chiến ở Gaza là "tội ác diệt chủng", khiến một số người trong cộng đồng Do Thái tức giận. Những tháng gần đây, ông lên án mạnh mẽ chủ nghĩa bài Do Thái cũng như tình trạng bài Hồi giáo mà chính ông phải chịu đựng.