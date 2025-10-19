Cục CSGT: Sẽ kiểm tra nồng độ cồn tới khi hình thành thói quen "đã uống rượu bia là không lái xe"

Ngày 19-10, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết thực hiện mệnh lệnh ra quân kiểm tra chuyên đề cồn, trong khoảng thời gian 3 tiếng, từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 18-10, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã kiểm soát nồng độ cồn đối với 63.240 lái xe, người điều khiển phương tiện. Trong số đó, có 1.860 xe khách, 3.128 xe tải, 16.051 xe con, 41.067 xe mô tô, 1.131 xe thô sơ…

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Ảnh: Đ.H.

Qua đó, đã lập biên bản xử lý đối với hành vi điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn đối với 2.523 trường hợp, gồm 2 xe khách, 10 xe tải, 82 xe con, 2.401 xe mô tô, 28 xe thô sơ. Trong đó, các địa phương phát hiện vi phạm nhiều là: Bắc Ninh (259 trường hợp), Hải Phòng (207 trường hợp), Phú Thọ (198 trường hợp), An Giang (187 trường hợp), Lào Cai (179 trường hợp), Thái Nguyên (174 trường hợp)…

Tổng hợp kết quả ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý chuyên đề nồng độ cồn đối với 2 khung giờ từ 12 giờ đến 14 giờ 30 và từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 18-10, lực lượng CSGT đã kiểm soát 111.542 lái xe, người điều khiển phương tiện; phát hiện và lập biên bản xử lý 3.829 trường hợp vi phạm (4 xe khách, 18 xe tải, 147 xe con, 3.615 xe mô tô, 45 xe thô sơ), chiếm 3,43%.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, cho biết kết quả này đã phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nghiêm cấm điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn. Tại các thành phố lớn có kết quả xử lý mặc dù cao nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn.

Việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc là việc làm rất mới, tạo ra sự đồng bộ trong toàn quốc nhằm ngăn chặn vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn. Cách làm này sẽ được Cục CSGT thực hiện thường xuyên, bất kỳ ngày nào, kể cả vào dịp nghỉ lễ, Tết, cho đến khi thiết lập được thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe". Bên cạnh đó, các địa phương vẫn tổ chức kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và xử lý theo chức năng, đặc thù của địa bàn.