Bí mật bất ngờ trên các tàu chở dầu thuộc "Hạm đội Bóng tối" của Nga

Tàu chở dầu AVENCA, thuộc sở hữu của Chemikalien Seetransport GmbH. Nguồn: Marinetraffic

Theo kênh SVT Nyheter, trong một thời gian dài, Nga đã tiến hành các hoạt động tại Biển Baltic nhằm bảo vệ những con tàu chở dầu đang bị trừng phạt, bao gồm cả các tàu vận chuyển dầu của Nga.

Quân đội Thụy Điển cho biết hoạt động của Nga thể hiện qua việc duy trì sự hiện diện thường xuyên của các tàu hải quân tại những khu vực được chỉ định ở Biển Baltic, đồng thời có nhân sự vũ trang xuất hiện trên các tàu chở dầu thuộc “Hạm đội bóng tối”.

Những người này mặc quân phục, nhiều khả năng là nhân viên của các công ty an ninh tư nhân hoặc là quân nhân đang tại ngũ của lực lượng vũ trang Nga.

Ông Marko Petkovic, Trưởng bộ phận tác chiến của Hải quân Thụy Điển, xác nhận rằng quân đội Thụy Điển đã quan sát, tiếp nhận và xác minh thông tin về sự hiện diện của các nhân sự có vũ trang này trên một số tàu.

Theo ông Petkovic, Hải quân Nga đang ngày càng gia tăng các hoạt động giám sát và bảo vệ dọc theo các tuyến hàng hải ở Biển Baltic và Vịnh Phần Lan.

Hải quân Thụy Điển cũng lưu ý rằng, các tàu thuộc Hạm đội Baltic của Nga đã trở nên quyết liệt và dai dẳng hơn, hiện bao phủ một khu vực biển rộng lớn hơn trước. Tuy nhiên, phía Thụy Điển nhấn mạnh rằng chưa ghi nhận mối đe dọa tức thời, đồng thời cho biết họ đang nắm rõ tình hình trên biển.

“Không có lý do gì để lo ngại, nhưng chúng tôi muốn thông báo cho công chúng biết những gì đang diễn ra trên biển", ông Petkovic nói.

Ông Daniel Stenling, Phó trưởng bộ phận tác chiến của Lực lượng Tuần duyên Thụy Điển, cũng lưu ý đến sự gia tăng hoạt động của các tàu chiến Nga tại những khu vực chiến lược gần bờ biển.

Ông cho rằng các báo cáo về nhân sự vũ trang trên tàu chở dầu cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của “Hạm đội bóng tối” đối với Nga, cũng như các biện pháp an ninh bổ sung mà Moscow đang triển khai.

Trước đó, vào tháng 6, một tàu chiến của Hải quân Nga bị cáo buộc công khai hộ tống các tàu chở dầu thuộc “Hạm đội bóng tối” bị trừng phạt đi qua vùng biển châu Âu và eo biển Manche (English Channel). Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc như vậy.