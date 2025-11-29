Hai tàu dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga bất ngờ phát nổ

Tàu chở dầu Kairos bốc cháy dữ dội ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: RT.

Theo RT, tàu chở dầu Kairos, treo cờ Gambia, đang trên hành trình tới cảng Novorossiysk của Nga thì bất ngờ phát nổ, ngọn lửa sau đó nhanh chóng bao trùm trên tàu. Vụ việc xảy ra ở khu vực cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 51 km. Cơ quan Quản lý Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ nói nguyên nhân xuất phát từ “yếu tố bên ngoài” chưa xác định. Toàn bộ 25 thuyền viên, phần lớn là người Trung Quốc, đã được lực lượng tuần duyên cứu hộ.

Video do nhà chức trách công bố cho thấy con tàu chìm trong biển lửa.

Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu cho biết các tín hiệu từ tàu cho thấy nó có khả năng bị “trúng thủy lôi”. Ông nói đánh giá ban đầu cho thấy có “tác động từ bên ngoài”.

Tàu chở dầu thứ hai mang tên Virat, cũng treo cờ Gambia, bị “tấn công” khi cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 65 km. Truyền thông sở tại cho biết thủy thủ đoàn trên tàu thông báo họ bị máy bay không người lái (UAV) tấn công. Ông Uraloglu cho biết các tàu cứu hộ đã được điều động để sơ tán 20 thuyền viên trên tàu.

Tàu chở dầu Virat bị hư hại nặng, có một lỗ thủng lớn ở thân tàu. Ảnh: RT.

Hình ảnh do giới chức Thổ Nhĩ Kỳ công bố cho thấy thân tàu bị thủng một lỗ lớn.

Cả hai tàu đều nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây vì vận chuyển dầu của Nga trong khi xung đột ở Ukraine vẫn đang diễn ra. Nga trước đây đã bác bỏ cáo buộc của phương Tây về việc nước này điều hành “hạm đội bóng tối” nhằm né tránh trừng phạt.

Biển Đen tiếp tục là điểm nóng từ tháng 2 đến nay, khi Nga và Ukraine liên tục tấn công các mục tiêu của nhau trên biển. Nhiều quả thủy lôi trôi dạt xa khỏi vùng biển Ukraine, thậm chí có quả đã trôi đến eo biển Bosphorus.