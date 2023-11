Bí ẩn nhà tù nổi cuối cùng của Mỹ

Việc sử dụng nhà tù nổi ở Mỹ đã gây tranh cãi bấy lâu nay, bắt nguồn từ những ngày đầu của của cuộc cách mạng Mỹ, khi hàng ngàn người Mỹ bị chết trên các con tàu Anh đậu ở cảng New York. Từ lâu, nhà tù nổi Vernon C. Bain bị xem là một "di tích tàn bạo" cho việc giam giữ hàng loạt, đồng thời là biểu tượng của sự thất bại của nhà chức trách New York trong việc cải tạo những nhà tù nguy hiểm nằm ở ngoại vi thành phố. Hoạt động cùng thời với Vernon C. Bain tại New York còn có 4 nhà tù nổi khác.