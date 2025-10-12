Bộ Xây dựng chỉ đạo làm rõ vụ nhiều căn villa vỡ nát sau bão ở Hà Tĩnh

Ngày 12/10, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa nhận được văn bản của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) liên quan đến sự cố sập đổ công trình tại dự án Hoa Tiên Paradise - Xuân Thành Golf & Resort sau cơn bão số 10.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng yêu cầu tổ chức giám định nguyên nhân sự cố sập đổ công trình tại dự án Hoa Tiên Paradise - Xuân Thành Golf & Resort.

Theo đó, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định dừng, tạm dừng thi công hoặc khai thác sử dụng đối với hạng mục công trình, một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố; tổ chức khắc phục, giải quyết sự cố theo quy định tại Điều 45 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Yêu cầu tổ chức giám định nguyên nhân sự cố, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) theo quy định. Cùng với đó yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, các bên có liên quan tổ chức khắc phục sự cố; quyết định việc tiếp tục đưa công trình vào sử dụng.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cũng yêu cầu Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Cục để theo dõi và quản lý.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin, cơn bão số 10 mang theo mưa lớn và gió mạnh quần thảo Hà Tĩnh trong nhiều giờ đồng hồ gây ra thiệt hại nặng nề cho địa phương. Tại Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền), hàng chục căn villa bị sóng lớn và gió bão đánh phá tan tành.

Ngày 9/10, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau cơn bão số 10, đơn vị nhận được đơn thư của nhiều người dân là chủ sở hữu các căn biệt thự tại dự án phản ánh bị thiệt hại nghiêm trọng.

"Khi có sự cố liên quan đến công trình xây dựng và nhận được phản ánh từ người dân, Sở sẽ cử đoàn kiểm tra xuống hiện trường để đánh giá và làm rõ nguyên nhân sự việc. Công tác kiểm tra sẽ được tiến hành trong tuần này", lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết.