Moscow cảnh báo EU sẽ 'nếm đòn đáp trả' nếu tịch thu tài sản Nga

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cảnh báo EU sẽ “cảm nhận rõ phản ứng” từ Moscow nếu khối này tịch thu tài sản Nga để hỗ trợ Ukraine.

Ngày 4-11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố Moscow có đủ “kho vũ khí” để đáp trả tương xứng nếu Liên minh châu Âu (EU) tiến hành tịch thu tài sản Nga, và EU sẽ cảm nhận được phản ứng đó, theo tờ Izvestia.

“Brussels và các thủ đô châu Âu khác, những nơi đang hăng hái ủng hộ việc tịch thu tài sản của Nga, nên biết rằng chúng tôi có đủ khả năng để đáp trả về chính trị và kinh tế. EU sẽ cảm nhận rõ điều đó” - ông Grushko nhấn mạnh.

Theo ông Grushko, những nước khởi xướng và tham gia các biện pháp trưng thu tài sản Nga “chắc chắn sẽ phải gánh hậu quả”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: TASS

Việc công khai không tôn trọng quyền sở hữu của Nga sẽ làm sụp đổ niềm tin vào hệ thống tài chính châu Âu được xây dựng suốt hàng thập niên, kéo theo làn sóng rút vốn lớn, ông Grushko cảnh báo.

“Cả thế giới đều hiểu rõ điều này. Chúng tôi khuyên các nước EU không nên nghe theo những quan chức thiếu trách nhiệm và những người bài Nga cực đoan, những cá nhân cho rằng Nga sẽ không phản ứng” - ông Grushko nói thêm.

EU chưa lên tiếng về thông tin trên.

Các nước EU đã nhiều lần thảo luận các biện pháp hỗ trợ Ukraine, bao gồm hỗ trợ tài chính.

Một trong những đề xuất là tịch thu tài sản của Nga để phục vụ mục đích này, song đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về việc các bên có đạt được đồng thuận hay chưa.

Hồi tháng trước, hãng Bloomberg dẫn nguồn tin rằng Mỹ sẽ không tham gia kế hoạch do EU khởi xướng nhằm sử dụng tài sản Nga để tài trợ cho Ukraine.

