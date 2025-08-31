EU nêu hướng xử lý khối tài sản gần 250 tỷ USD của Nga

Bà Kaja Kallas trong một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky (ảnh: Raul Mee)

Phát biểu hôm 30/8, sau cuộc họp với các ngoại trưởng EU, bà Kaja Kallas – Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU – cho biết, việc tịch thu các tài sản bị “đóng băng” của Nga ở châu Âu (khoảng 245,85 tỷ USD) là không thực tế.

“Điều đó không thực tế về mặt chính trị”, bà Kallas nói.

Tuy nhiên, bà Kallas cũng nói thêm rằng, “không thể tưởng tượng” được việc Nga có thể nhận lại số tài sản trên, trừ khi họ “bồi thường đầy đủ” cho Ukraine về những thiệt hại do xung đột gây ra.

“Chúng tôi hiện tại không thấy khả năng họ sẽ chi trả cho những thiệt hại đó. Vì vậy, chúng tôi cần một chiến lược để sử dụng số tài sản này sau khi cuộc chiến kết thúc”, bà Kallas nói thêm.

Đồng quan điểm trên, ông Maxime Prevot – Ngoại trưởng Bỉ – hôm 30/8 cho biết, việc tịch thu các tài sản của Nga không phải lựa chọn tốt.

“Những tài sản này được bảo vệ vững chắc theo luật pháp quốc tế. Việc tịch thu chúng sẽ gây ra bất ổn tài chính mang tính hệ thống và xói mòn niềm tin vào đồng euro”, ông Prevot nói.

Ngoại trưởng Bỉ cũng bác bỏ khả năng thay đổi chiến lược đầu tư để tạo ra lợi nhuận cao hơn từ các tài sản của Nga. Ông cho rằng động thái này quá rủi ro về mặt tài chính và pháp lý.

Theo Kyiv Independent, EU đang phong tỏa hơn 245 tỷ USD tài sản của Nga ở châu Âu. Trong khi Ukraine và một số thành viên EU (như Estonia, Litva, Ba Lan) thúc đẩy việc tịch thu số tài sản này, thì các nước Pháp, Đức, Bỉ (nắm giữ phần lớn số tài sản bị phong tỏa) phản đối.

Năm ngoái, EU đã đồng ý chuyển lợi nhuận từ các tài sản bị phong tỏa của Nga thành khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine. Nga phản đối và gọi động thái này là “trộm cắp”.

Hôm 27/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng, “không nên” tịch thu các tài sản đang bị phong tỏa của Nga vì đây là “một quân bài trên bàn trong tiến trình đàm phán”.

Hồi tháng 2, Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho hay, Nga đã “ám chỉ” rằng có thể chấp nhận sử dụng một phần số tài sản bị phương Tây phong tỏa để hỗ trợ Ukraine, nhưng một phần của khoản hỗ trợ phải được gửi tới các khu vực do quân đội Nga kiểm soát.